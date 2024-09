Los Pumas dieron otro golpe histórico con un triunfazo ante Sudáfrica en el Estadio Único

El seleccionado argentino jugó un partidazo y derrotó a los Springboks por 29-28 para festejar a lo grande en Santiago del Estero. Debutó el santiagueño Pedro Delgado.

En una emocionante jornada en Santiago del Estero, Los Pumas lograron una histórica victoria ante Sudáfrica por 29-28 en la quinta fecha del Rugby Championship 2024.

El equipo argentino revirtió un mal inicio para llevarse un triunfo agónico en el Estadio Único Madre de Ciudades, dejando todo listo para definir el título ante los bicampeones del mundo en la última fecha del torneo.

Sudáfrica arrancó arrollador y en apenas 13 minutos se adelantó 17-0, con tries de Aphelele Fassi y Jesse Kriel, más los aciertos a los palos de Handre Pollard. Sin embargo, Los Pumas respondieron con coraje. Mateo Carreras anotó el primer try para los argentinos y, poco después, con Sudáfrica jugando con un hombre menos tras la amonestación de Kurt-Lee Arendse, Pablo Matera y Joel Sclavi apoyaron en el ingoal para darle la ventaja al equipo de Felipe Contepomi. Antes del descanso, Tomás Albornoz estiró la diferencia, aunque los Springboks descontaron para irse 26-22 abajo.

El segundo tiempo fue más cerrado. Los Springboks volvieron a acercarse con penales de Pollard y Libbok, tomando ventaja por 28-26. No obstante, en un final frenético, Albornoz convirtió un penal clave para devolverle la ventaja a Los Pumas. En los minutos finales, Argentina resistió la presión sudafricana, y Manie Libbok falló un penal decisivo que pudo haberle dado la victoria a los Springboks.

Con esta victoria, Los Pumas hicieron historia al derrotar a los tres rivales del certamen por primera vez y ahora definirán el título en la última fecha del Rugby Championship.

SÍNTESIS:

LOS PUMAS (29): 1- Thomas Gallo, 2- Julián Montoya (C), 3- Joel Sclavi, 4- Franco Molina, 5- Pedro Rubiolo, 6- Pablo Matera, 7- Marcos Kremer, 8- Joaquín Oviedo, 9- Gonzalo Bertranou, 10- Tomás Albornoz. 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Bautista Delguy, 15- Juan Cruz Mallía.

Cambios: 48’ Gonzalo García por Gonzalo Bertranou, 50’ Santiago Carreras por Bautista Delguy, 55’ Guido Petti y Juan Martín González por Pablo Matera y Franco Molina, 60’ Pedro Delgado e Ignacio Calles por Joel Sclavi y Thomas Gallo, 62’ Ignacio Ruiz por Marcos Kremer, 75’ Matías Moroni por Lucio Cinti.

Entrenador: Felipe Contepomi.

SUDÁFRICA (28): 1- Ox Nche, 2- Malcolm Marx, 3- Thomas du Toit, 4- Salmaan Moerat (C), 5- Ruan Nortje, 6- Marco van Staden, 7- Ben Jason-Dixon, 8- Jasper Wiese, 9- Cobus Reinach, 10- Handre Pollard, 11- Makazole Mapimpi, 12- Lukhanyo Am, 13- Jesse Kriel, 14- Kurt-Lee Arendse, 15- Aphelele Fassi.

Cambios: 48’ Eben Etzebeth, Vincent Koch, Kwagga Smith, Elrigh Louw y Manie Libbok por Thomas du Toit, Marco van Staden, Salmaan Moerat, Ben-Jason Dixon y Handre Pollard, 59’ Jaden Hendrikse por Cobus Reinach, 64’ Gerhard Steenekamp por Ox Nche, 70’ Jan-Hendrik Wessels por Malcolm Marx.

Entrenador: Rassie Erasmus.

PUNTOS EN EL PRIMER TIEMPO: 3’ Try de Aphelele Fassi convertido por Handre Pollard (SA), 8’ Try de Jesse Kriel convertido por Handre Pollard (SA),13’ Penal de Handre Pollard (SA), 14’ Try de Mateo Carreras convertido por Tomás Albornoz (LP), 22’ Try de Pablo Matera convertido por Tomás Albornoz (LP), 26’ Try de Joel Sclavi (LP), 35’ Try de Tomás Albornoz convertido por él mismo (LP), 39’ Try de Cobus Reinach (SA).

Resultado parcial: LOS PUMAS 26-22 SUDÁFRICA

PUNTOS EN EL SEGUNDO TIEMPO: 43’ Penal de Handre Pollard (SA), 50’ Penal de Manie Libbok (SA), 69’ Penal de Tomás Albornoz (LP).

Resultado final: LOS PUMAS 29-28 SUDÁFRICA

AMONESTADOS: 17’ Kurt-Lee Arendse (SA).

ÁRBITRO: Christophe Ridley (FR).

CANCHA: Estadio Único Madre de Ciudades, de Santiago del Estero.