“Aún si se jugaban 250 minutos, no iba a poder hacer un gol”, disparó el Kun Agüero contra Boca

El ex delantero de la Selección Argentina habló en su stream sobre el Superclásico, donde defendió a Romero y se metió en la polémica del gol anulado.

A través de su canal de stream, el exjugador Sergio “Kun” Agüero se animó a opinar sobre el Superclásico pasado y no perdió la oportunidad de burlarse de Boca. A su vez, opinó sobre la nula responsabilidad que tuvo el arquero Sergio Romero en el gol del enganche Manuel Lanzini.

Agüero se sinceró a la hora de decir que creyó que el local haría más mérito para quedarse con los tres puntos en su casa, ante su gente: "Pensé que Boca le iba a hacer un poco más de fuerza".

“Yo creo que si (incluso) se jugaban 250 minutos, Boca no podía hacer un gol”, declaró el ex Independiente.

También fue contundente a la hora de opinar que el “Millonario” cuenta con un plantel mucho más superior que el de su rival: “Estamos de acuerdo con que River tiene mejor plantel que Boca, ¿no? Boca está apostando a los juveniles. Pero tampoco terminan de explotar porque el equipo juega mal”.

Por otro lado, no se detuvo a la hora de defender a su ex compañero de la Selección Argentina, quien fue muy criticado por sus últimos rendimientos con la camiseta azul y oro: "Fijate el desorden en la defensa, Romero no tuvo responsabilidad".

Cuando fue cuestionado por el gol anulado por el árbitro Nicolás Ramírez al delantero Milton Giménez, el ‘Kun’ opinó: “Es lo que hablamos siempre: a veces cobran, a veces no. Por eso está la polémica. Por las reglas de VAR, esto es mano. (Giménez) pensó que Armani iba a salir y se protegió para que no se lo lleve por delante”.

“Si él pensaba que Armani no salía, no levantaba la mano. Igual, vamos a ser sinceros, Boca tampoco se puede agarrar de esto porque el partido no fue bueno”, añadió.

Por último, Agüero destacó la calidad de los suplentes de River, afirmando que podrían ser titulares en cualquier equipo del fútbol argentino.