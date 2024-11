Wanda Nara se bajó a último momento de un viaje y le falló a una importante marca de joyas

Se filtraron los detalles del polémico acuerdo. La empresaria estaba a punto de viajar a Tailandia con su hermana Zaira y decidió cancelar a último momento. Qué pasó realmente.

Hoy 15:20

En medio de su conflicto con Mauro Icardi, Wanda Nara decidió cancelar el viaje que tenía pactado a Tailandia junto a una importante marca de joyas. Así lo comunicó en las últimas horas, cuando hizo un posteo para explicar sus razones.

Te recomendamos: “Dos horas acosándome en mi domicilio”: Mauro Icardi publicó un video contra Wanda Nara

“Por motivos personales de público conocimiento, tomé la decisión de suspender un viaje de trabajo para el que había sido contratada por una empresa multinacional. Una vez más priorizo estar al lado de mis hijos”, sostuvo, pero poco después salió a la luz el modus operandi con el que logró que esta joyería aceptara sumarla a la aventura, para la que inicialmente habían llamado a Zaira Nara y Carolina Ardohain. Finalmente, salió todo mal.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La encargada de ventilar los detalles fue Yanina Latorre, que publicó varias historias de Instagram para exponerla. “Pandora no la llamó a Wanda. Cuando ella se enteró que habían contratado a su hermana y a Pampita llamó y pidió que la contraten. Arrancó pidiendo 50 mil dólares. Arregló en 9 mil. Arregló pasajes y alojamiento para Kennys y su filmmaker. Se subió al viaje de influencers, pero hace un rato con todo lo de Icardi, Elián se calentó y ella se asustó. Llamó a la agencia y se bajó. Los plantó y se cagó en el laburo de todos. La excusa: si me voy Mauro me saca a mis hijas. Como siempre... mintiendo. Lo único que la moviliza es el enojo de L-Gante”, disparó la panelista de LAM.

Yanina Latorre hundió a Wanda Nara

La venganza de Mauro Icardi: expuso cómo es realmente Wanda Nara a cara lavada y dejó en shock a sus fans

Mauro Icardi desató un escándalo este miércoles por la tarde, cuando grabó a Wanda Nara entrando a su casa de Nordelta, donde ahora vive él con sus dos hijas. A través de varios posteos aseguró que lo acosó y que hasta se bañó en el lugar. Harto, publicó varias imágenes de la empresaria a cara lavada y dejó atónitos a sus seguidores.

El futbolista mostró que sin producción y maquillaje, la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) es muy distinta a cómo se presume en Instagram. “No puedo creer que esa sea Wanda”, “Lo que hace el maquillaje”, “Es adicta al Photoshop”, fueron algunos de los mensajes que se leyeron sobre el tema.

Wanda Nara a cara lavada

Molesta con todo el escrache, la empresaria ventiló un chat con el jugador donde él le remarca que le iba a arruinar la vida. Sin embargo, el rosarino fue por más y retrucó exponiendo la verdadera fecha de esa conversación: fue el 15 de septiembre de 2022.