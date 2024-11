¿Cómo es el misil ruso Oréshnik usado para atacar Ucrania?

"Invulnerable": así lo calificaron expertos rusos. Por su velocidad, 3 kilómetros por segundo, los sistemas de defensa aérea existentes no son capaces de interceptar este tipo de misiles.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el jueves en un mensaje televisado que las Fuerzas Armadas de su país han probado en condiciones de combate "uno de los sistemas rusos de misiles de alcance intermedio más novedosos", en referencia al misil balístico en una variante hipersónica no nuclear Oréshnik.

Se trata de un ataque combinado contra una de las instalaciones del complejo industrial de defensa ucraniano en la región de Dnepropetrovsk. El mandatario ruso dijo que los sistemas antimisiles existentes no son capaces de interceptar misiles como el Oréshnik. Putin acentuó que tales misiles atacan objetivos a una velocidad de Mach 10, lo que equivale a casi tres kilómetros por segundo.

Tras el anuncio, expertos militares empezaron a especular sobre el poderío de la nueva arma. A continuación, recopilamos algunas de esas hipótesis.

"Misil invulnerable"

En una conversación con Izvestiya, el observador militar Alexánder Butyrin caracterizó el misil como "invulnerable" e indicó que su desarrollo se llevó a cabo en secreto. "En principio, hay muy poca información sobre ellos. Los desarrollos se llevaron a cabo de forma clasificada, hasta hoy no se ha mencionado este sistema en los medios de comunicación", dijo. El observador militar también considera que Oréshnik puede ser equipado con "relleno" nuclear, pero también puede llevar ojivas convencionales.

Por su parte, Konstantín Sivkov, vicepresidente de la Academia Rusa de Ciencias de Misiles y Artillería, opina que la velocidad de vuelo del Oréshnik "excluye prácticamente la posibilidad de una reacción a tiempo" del adversario.

Misil ruso Oréshnik

"Oréshnik es un misil de alcance intermedio. Al aproximarse al blanco, el misil se desplaza a una velocidad de Mach 10. En consecuencia, en la fase anterior su velocidad es significativamente mayor. Al mismo tiempo, Oréshnik vuela con un cambio de rumbo y altitud. Por eso es inmune a cualquier sistema moderno de defensa antimisiles. Incluso los más sofisticados en servicio de Estados Unidos y la OTAN", estimó. "Este es nuestro mensaje militar y político para los países no amistosos", afirmó.

Según el investigador del Centro de Estudios de Planificación Estratégica de la Academia Rusa de Ciencias, Iliá Krámnik, "se trata de una nueva generación de misiles rusos de alcance intermedio" de entre 2.500 y 5.000 km, pero no es intercontinental. [Los misiles intercontinentales tienen un alcance de más de 5.500 km]. Obviamente, está equipado con una ojiva separable con unidades de guiado individuales", comentó el experto a Izvestiya.

Entretanto, Vadim Koziulin, investigador jefe del Centro de Estudios Militares y Políticos de la Academia Diplomática rusa, estima que "la cifra de 10 Mach permite afirmar que se trata de una arma hipersónica supermoderna" y que, al parecer, "casi nadie en el mundo dispone de una arma semejante".

"Lo que importa es cómo fue lanzada esta arma", dijo el experto, quien cree que pudo haberse tratado de "una unidad hipersónica planeadora que partió de un misil balístico o que el misil haya tenido su propio motor y habría sido lanzado como un misil de crucero". "Creo que la primera opción es la más probable", agregó.

"Tu ojo no puede captar lo rápido que pasa"

El director del Instituto de Estudios Políticos de Rusia, Serguéi Markov, en declaraciones a KP recordó que Putin "lleva mucho tiempo advirtiendo" de que si su país es atacado por los ATACMS, "no se trata de ataques del Ejército ucraniano". "Tales misiles no pueden ser apuntados sin la participación directa del país productor. Obviamente, Estados Unidos nos está atacando", señaló Markov.

"Había muchas expectativas y nuestra respuesta resultó ser la más correcta y humanista posible", agregó. "Los que están detrás de [el mandatario de EE.UU., Joe] Biden quieren una escalada", resumió el analista político.

El exoficial del Ejército estadounidense Stanislav Krapívnik afirmó en una entrevista con RT en inglés que el nuevo misil hipersónico de Rusia envía un "mensaje muy contundente" a Estados Unidos y a la administración entrante del presidente electo Donald Trump. "No olvidemos que fue Donald Trump quien salió [retiró a EE.UU.] del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, que prohibía toda una categoría de misiles, precisamente los misiles que podrían haber destruido Europa", recordó.

"Rusia se dio la vuelta y desarrolló un misil con relativa rapidez, y no un misil cualquiera, sino un misil hipersónico que viaja a Mach 10. Para entender lo que significa Mach 10, son tres kilómetros por segundo; tu ojo no puede captar lo rápido que pasa", explicó Krapívnik. Añadió que "no hay absolutamente ningún sistema antimisiles en el mundo, posiblemente a excepción del S-550 ruso, que pueda detener un misil hipersónico".