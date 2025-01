“Él me esquivó”: Sabrina Rojas habló del “encuentro” con el Tucu López

Luego de que surgieran algunos rumores sobre una posible reconciliación, la actriz reveló el cruce que tuvo con el locutor en la ciudad cordobesa.

Hoy 17:00

El inicio del año estuvo marcado por los rumores de una posible reconciliación entre Sabrina Rojas y Tucu López, quienes terminaron su relación a fines de 2023 tras dos años juntos. Con proyectos de familia en común y una segunda oportunidad en su historia de amor, el abrupto final dejó un halo de incertidumbre entre sus seguidores. Y aunque ambos negaron rotundamente una vuelta, los rumores persistieron, alimentados por un encuentro en Villa Carlos Paz en vísperas del 31 de diciembre.

En el ciclo Las Lorenzas (DGO), conducido por Dani La Chepi, los protagonistas dieron su versión de los hechos. A través de un audio de WhatsApp, Sabrina reveló detalles con un tono entre serio y jocoso, explicando lo sucedido en ese reencuentro. “Es verdad, Carlos Paz es chico, nos cruzamos, charlamos y meneamos un rato. Pero no pasó nada porque él no quiso”, confesó la presentadora de Pasó en América (América) en medio de la emisión.

Con humor, añadió: “Yo insistí, insistí, le tiré boca todo el tiempo, pero él me esquivó. No quiso. Y eso fue todo”. La declaración generó carcajadas y sorpresa entre los presentes, quienes no esperaban esta confesión. Dani La Chepi, fiel a su estilo, respondió al instante: “No nos sorprendemos porque Tucu nos dijo que cuando iba a Córdoba iba a estar en celibato. ¡No sé cuánto va a aguantar! Volvete rápido para Buenos Aires así no rompe la promesa”.

El propio López intervino en tono divertido, asegurando: “Ya estoy en Buenos Aires”, dejando entrever que su decisión de mantenerse en celibato seguía firme, a pesar de las insistencias de su expareja.

La relación entre la actriz y el locutor comenzó como una chispa inesperada en medio de un torbellino de cambios. Fue en 2021, poco después de que Sabrina confirmara su separación definitiva de Luciano Castro, con quien compartió más de una década de amor y dos hijos en común. Por su parte, el Tucu, consolidado como figura en el mundo de los medios, atravesaba un momento de plenitud profesional y emocional mientras formaba parte de la obra SEX.

La conexión fue tan fuerte que, poco tiempo después, él se integró al círculo familiar de su novia, compartiendo momentos con sus hijos y consolidándose como una figura importante en su vida cotidiana. Incluso comenzaron a hablar de proyectos de familia en común, algo que entusiasmó a sus seguidores. Sin embargo, como en toda relación, los desafíos no tardaron en aparecer. En 2023, tras dos años de amor, surgieron diferencias y rumores de infidelidad que los llevaron a una separación temporal.