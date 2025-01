El Gobierno confirmó las sesiones extraordinarias para eliminar las PASO y avanzar con la reforma electoral

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó que el oficialismo buscará consensos con el PRO y la UCR para aprobar proyectos clave. Además, se refirió a la propuesta de Mauricio Macri sobre un acuerdo con La Libertad Avanza.

Hoy 09:50

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó hoy que el gobierno nacional convocará a sesiones extraordinarias del Congreso para tratar, entre otros temas, la reforma electoral y la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, y Ficha Limpia.

“Una PASO en el orden nacional debe estar costando 150 millones de dólares. Es un gasto ridículo, un mal uso de los fondos del Estado y eso hay que cambiarlo. Si somos serios, hay que cambiar el sistema”, planteó Francos en diálogo con Radio Mitre.

El funcionario, además, adelantó que el oficialismo convocará a legisladores del PRO y de la UCR para negociar los apoyos necesarios. “Trabajemos y hablemos de las leyes que se vienen, y después hablamos de las elecciones”, aseguró. Y amplió: “Estamos en momentos para trabajar en conjunto y llevar adelante leyes que tenemos pendiente, como Ficha Limpia”.

Otro punto clave que el Ejecutivo pondría en discusión son los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema. Aquí, el camino sería más sencillo en la Cámara de Diputados que en el Senado, donde el kirchnerismo es primera minoría y podría bloquear los nombramientos.

Más allá de esta intención, uno de los inconvenientes que podría afectar la dinámica de las sesiones extraordinarias es la reforma edilicia que se está realizando en el recinto de la Cámara de Diputados. La finalización del proyecto estaba prevista para el 31 de enero y, ante la consulta de Infobae, fuentes parlamentarias señalaron que sería muy difícil adelantar ese cronograma. No obstante, aclararon que el trabajo en las comisiones por donde tienen que pasar los proyectos previamente podría comenzar sin ningún problema hasta que el recinto quede habilitado.

Otro inconveniente que deberá sortear el oficialismo es la posible ausencia de diputados aliados. Hasta ayer, los principales líderes de la oposición en Diputados no estaban al tanto de un adelantamiento de las sesiones extraordinarias y reconocieron a Infobae que muchos legisladores se encuentran de vacaciones o con salidas programadas en los próximos días.

Macri y la comisión de trabajo conjunto

En otro pasaje del reportaje, Francos fue consultado sobre la propuesta que realizó ayer el expresidente Mauricio Macri con relación a un eventual acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza. De manera puntual, sobre la conformación de una comisión de trabajo conjunta compuesta por dirigentes de ambas fuerzas.

“Nosotros todavía no hablamos de comisiones. El Gobierno entiende que todavía estamos lejos del acto electoral como para armar comisiones, sostuvo el Jefe de Gabinete.

“La propuesta de (Javier) Milei, como lo viene diciendo, es poder llegar a un acuerdo con todos los que pongan la libertad como eje central de su propuesta; su intención sería llegar a un acuerdo con el PRO que abarque a todo el país”, detalló, aunque minimizó la discusión: “(Es un tema) tan lejano que parece un poco de segundo orden”.

Venezuela y fútbol

Francos fue uno de los funcionarios nacionales que, ayer, participó de la marcha en Plaza de Mayo en contra de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Consultado, volvió a reclamar la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, secuestrado por el régimen chavista. “Son payasos, mienten de una manera alevosa”, indicó.

A su vez, ratificó los cuestionamientos que también planteó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre la realización del Sudamericano Sub 20 en Venezuela. "No creo que se pueda poner por delante el futbol ante una situación política tan trascendente, me parece ridículo que se vaya a jugar un torneo en un país donde no se respetan las libertades", señaló.

“No sé si se puede imponer la voluntad del presidente (de AFA, Claudio ”Chiqui”) Tapia ante una situación de tal gravedad que hasta uno supone que podría poner en riesgo a los integrantes del seleccionado", añadió.