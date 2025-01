Verón disparó contra Brito por el tema Driussi: "Es una cuestión de inseguridad, ven un competidor"

El ídolo y presidente de Estudiantes habló de su par de River por el intento de contratación de Driussi.

Hoy 15:49

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, respondió con dureza a las críticas de su par de River, Jorge Brito, en el marco de la negociación por Sebastián Driussi. En una entrevista con TyC Sports, la Brujita expresó: "Es una cuestión de inseguridad porque ven un competidor", en referencia a los cuestionamientos de Brito sobre la influencia de Estudiantes en el pase del delantero y el uso de préstamos financieros.

Lejos de quedarse en una simple respuesta, Verón amplió su postura con ironía: "Brito dijo que nos prestan plata. Un préstamo no tiene que molestarle, si él maneja un banco, prestó plata toda la vida". Además, aclaró que Estudiantes no tuvo injerencia directa en el pase de Driussi, quien finalmente se incorporó a River: "Foster es amigo del dueño de Austin FC. Nosotros hicimos una averiguación previa a lo de River, pero no tuvimos nada con Driussi".

Según Verón, el Millonario y el entorno del jugador utilizaron a Estudiantes como parte de una estrategia para elevar la cotización del delantero: "Mucho tiempo los grandes usaron a los chicos y les sacaron jugadores. ¿Por qué no nos podemos parar de igual a igual? Si el chico quiere jugar en River, va a jugar ahí".

El caso Medina y el presente del Pincha

En la misma entrevista, Verón explicó cómo Estudiantes logró incorporar al volante Cristian Medina, quien llegó tras un conflicto con Boca: "El arreglo fue de Foster con Medina, no con Estudiantes. Nosotros entramos después. Si fue prolija o no, no tengo idea, es un acuerdo privado. Rescindió y llegó con el pase en su poder".

Por otro lado, el dirigente también se refirió al complicado presente del club tras los éxitos de 2024, cuando el Pincha conquistó la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones: "Entre la final del año pasado y este, se fueron 18 jugadores. No es normal, no está bien. Queremos ser protagonistas en la Copa Libertadores y, así, es muy difícil".

La realidad económica del fútbol argentino

Verón fue contundente al señalar las dificultades que enfrentan los clubes más pequeños para mantener equipos competitivos: "¿Por qué no podemos mantener la base y alimentarla? Porque tenemos necesidades y lo que te queda es vender. Otros clubes, como Boca, River o Racing, están bien económicamente y no usan la herramienta más que para infraestructura".

A pesar de las complicaciones, Verón reafirmó su deseo de seguir compitiendo al máximo nivel: "No estoy tan de acuerdo con la idea de que no es negocio salir campeón, pero algo de razón hay en eso. Yo quiero ser campeón, más allá de su costo".