El nuevo mensaje del gobierno ante una posible alianza con el PRO: “La agenda la impone el presidente”

Hoy 19:03

El vocero presidencial, Manuel Adorni, volvió a hablar hoy de la posibilidad de un acuerdo electoral entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO, de cara a las elecciones legislativas de este año, y aunque afirmó que lo mejor sería “ir juntos”, dejó un claro mensaje para la fuerza que conduce Mauricio Macri: “La agenda de gobierno la impone el presidente Milei desde el 10 de diciembre del 2023”.

“Todo el que se quiera sumar, que se sume. Es mejor ir todos juntos que no hacerlo porque al kirchnerismo hay que pulverizarlo”, enfatizó Adorni durante una entrevista con Radio Mitre. Sin embargo, aclaró: “El presidente no está dispuesto a que esa unión esté por encima de las ideas, de la gente o la honestidad electoral. Si efectivamente nos va a unir el sacar la Argentina adelante, iremos unidos. Y sino, no iremos unidos”.

A su vez, analizó que, “en el sentido común”, cualquier persona que haga una “lectura correcta” de los últimos comicios presidenciales entiende que la sociedad demanda avanzar con las propuestas de la administración nacional.

Y agregó: “Los únicos que no la ven y no hacen esta lectura, es la politiquería rancia que se quedó en el 10 de diciembre de 2023 y todavía está procesando el resultado de la elección; y todavía cree que se gobierna cortando una calle. El camino no se negocia, cuando negociemos el norte es porque habremos traicionado al electorado y eso no va a pasar nunca”.

Respecto a las diferencias entre el actual presidente de la Nación, Javier Milei, y exmandatario Mauricio Macri, Adorni afirmó que “la diferencia más clara es la materia de liderazgo, que acá se hace lo que hay que hacer, sin importar si eso trate alguna consecuencia en la opinión pública o si a la oposición más o menos le gusta lo que estamos haciendo”. También definió que la palabra gradualismo no está en su vocabulario ni es parte “del diccionario del presidente Milei y del gobierno”.

“El que quiera sumarse a las ideas o a estos vientos de transformación que están soplando en Argentina son bienvenidos. Después, que podamos tener alguna diferencia en algún punto o que hace años uno hubiese tomado otras medidas, es una discusión para una charla de café y no para hablar de qué hacemos de acá hacia adelante”, puntualizó, en en relación con las últimas declaraciones del exministro de Hacienda durante el gobierno de Macri, Hernán Lacunza.

Adorni también confirmó que actualmente no están discutiendo cargos ni nombres: “Nosotros no discutimos candidaturas o el escenario electoral, es un tema que no le importa a la gente ni a nosotros”.