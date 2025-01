"La paz nos volvió débiles": las frases más destacadas de Milei en el Foro de Davos

El presidente de Argentina habló ante más de 3.000 líderes globales en Suiza, donde cuestionó la ideología progresista y defendió la lucha por la libertad en Occidente.

Hoy 12:29

El presidente Javier Milei habló en el Foro Económico Mundial de Davos, la cumbre que reúne cada enero a más de 3 mil líderes globales para analizar los retos estratégicos y fomentar la cooperación entre naciones.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En su exposición, el jefe de Estado arremetió sin contemplaciones contra la “ideología woke” y cuestionó a foros (como el de Davos) y organizaciones que impulsan la agenda del progresismo global que -según su visión- han distorsionado los valores históricos de Occidente.

Además, Milei destacó que en el último año (lo que lleva su gestión como presidente) “el mundo ha abrazado a la Argentina, que se ha convertido en un ejemplo mundial de cómo terminar con la inflación y por una nueva forma de hacer política”.

A continuación, un repaso de as frases más salientes:

Te recomendamos: Con fuertes críticas a Davos, Milei dijo que la Argentina “es un ejemplo mundial” y apuntó contra la ideología woke

2- “Encontré compañeros en esta pelea por las ideas de la libertad; desde el maravilloso Elon Musk hasta la feroz dama italiana, mi querida amiga, Giorgia Meloni; desde (Nayib) Bukele en El Salvador hasta Viktor Orbán en Hungría; desde Benjamín Netanyahu en Israel hasta Donald Trump en Estados Unidos. Se ha ido formando una alianza internacional de todas aquellas naciones que queremos ser libres y que creemos en las ideas de la libertad”.

3- “Lo que parecía una hegemonía absoluta a nivel global de la izquierda woke en la política, en las instituciones educativas, en los medios de comunicación, en organismos supranacionales o en foros como Davos, se ha ido resquebrajando”

4- “La ideología woke es un virus mental. Esta es la gran epidemia de nuestra época que debe ser curada, es el cáncer que hay que extirpar"

5- “Hasta que no hayamos logrado reconstruir nuestra catedral histórica, hasta que no logremos que la mayoría de los países de Occidente vuelvan a abrazar las ideas de la libertad, no podremos bajar los brazos”

6- "Elon Musk injustamente ha sido vilipendiado por el wokismo por un inocente gesto que lo único que significa es su gratitud con la gente"

7- “El wokismo es un régimen de pensamiento único, sostenido por distintas instituciones cuyo propósito es penalizar el disenso, feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de género, entre otros, son cabezas de una misma criatura cuyo fin es justificar el avance del Estado mediante la apropiación y distorsión de causas nobles”

8- “Todo esto se incubó y desarrolló de forma cada vez más notoria durante las últimas décadas; después de la caída del Muro de Berlín, los países libres se empezaron a autodestruir cuando se quedaron sin adversarios por derrotar. La paz nos volvió débiles, fuimos derrotados por nuestra propia complacencia”

9- “Occidente representa el pico de la especie humana, la tierra fértil de su herencia grecorromana y sus valores judeocristianos”

10- “La primera cruzada, la más importante si queremos recuperar el occidente del progreso, tiene que ser la reducción drástica del tamaño del Estado”

11- “Las funciones del Estado deben limitarse nuevamente a la defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad”

12- “Hay una nueva clase política que desvirtuó los valores del liberalismo. Así reemplazaron libertad por liberación, utilizando el poder coercitivo del Estado para distribuir la riqueza que creó el capitalismo. Su justificación fue la siniestra, injusta y aberrante idea de la justicia social"

13- “El feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad ante la ley. Todo lo demás es búsqueda de privilegios, que es lo que el feminismo radical realmente pretende. Llegamos a normalizar que en muchos países supuestamente civilizados, si uno mata a la mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima; legalizando, de hecho, que la vida de una mujer vale más que la de un hombre"

14- “Nos tildan de misóginos sólo por el hecho de defender un principio elemental de la democracia moderna y el Estado de Derecho, que es la igualdad ante la ley”

15- "El wokismo se manifiesta en el siniestro ecologismo radical y la bandera de cambio climático. Nadie quiere vivir en un basurero, pero pasamos a un ambientalismo fanático donde los seres humanos somos un cáncer que debe ser eliminado y el desarrollo económico es poco menos que un crimen contra la naturaleza. La Tierra ya ha tenido cinco ciclos de cambios bruscos de temperatura y en cuatro de ellos el hombre ni existía"

16- “La agenda sanguinaria y asesina del aborto fue diseñada a partir de las premisas de que la superpoblación va a destruir a la Tierra y, por lo tanto, debemos implementar algún mecanismo de control poblacional. Hoy en el planeta se empezó a convertir en un problema la tasa de crecimiento de la población. Vaya tarea que se mandaron con estas aberraciones del aborto...”

17- “Desde estos foros se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres sólo si así se auto perciben, pero nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión”

18- “El wokismo también ha distorsionado la causa de la inmigración: de la libre circulación de bienes y personas que están en los fundamentos del liberalismo, pasamos a la inmigración masiva motivada desde la culpa; como Occidente es la supuesta causa de todos los males de la historia, debe redimirse abriendo sus fronteras a todo el mundo, culminando necesariamente en una colonización inversa, que se asemeja al suicidio colectivo. Así es como vemos hoy en las imágenes de hordas de inmigrantes que abusan, violan o matan a ciudadanos europeos que solo cometieron el pecado de no haber adherido a una religión en particular. Pero cuando uno cuestiona estas situaciones es tildado de racista, xenófobo o nazi”

19- “En todo el mundo libre hay una mayoría silenciada que se está organizando y en todos los rincones de nuestro hemisferio resuena el eco de este grito de libertad. Estamos frente a un cambio de época. Las instituciones como esta casa tendrán que hacerse responsables del papel que jugaron en estas décadas y reconocer ante la sociedad el mea culpa que se le reclama"

20-"El guión de los últimos 40 años se ha agotado y cuando un sistema se agota la historia se abre. Por eso, a todos los líderes globales les digo: es momento de ser audaces, es momento de animarse a pensar y de animarse a escribir versos propios. Ser valiente consiste justamente en ser extemporáneo"

21- "En definitiva, lo que les estoy proponiendo es que hagamos a Occidente grande nuevamente. Hoy, al igual que hace 215 años, la Argentina ha roto sus cadenas y los invita —como dice nuestro himno— a todos los mortales del mundo a oír el grito sagrado, libertad, libertad, libertad"