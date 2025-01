Wanda Nara y L-Gante interpretaron el hit que él le dedicó cuando aún estaba con Mauro Icardi: “Si no lo quiere, ¿por qué no lo deja?”

El cantante y la conductora compartieron un provocativo video en TikTok que ya suma más de 5 millones de visualizaciones.

Hoy 08:19

Entre los éxitos de L-Gante, que acumulan millones de visualizaciones en las diferentes plataformas, existe uno especial. Se llama “Otra poesía”, tema que contaría la historia de amor del cantante con Wanda Nara cuando todavía estaba en pareja con Mauro Icardi.

En medio del escándalo judicial y mediático que atraviesa la expareja, sumado a que la conductora y el cumbiero volvieron a mostrarse juntos confirmando su reconciliación, compartieron un provocativo video en el que parecen cantando juntos el hit que relataría su romance clandestino.

Fue la animadora de Bake Off Famosos quien, desde su cuenta de TikTok, subió un video en donde aparece con Elián Valenzuela, el verdadero nombre del músico, entre caricias y besos, mirando a la cámara mientras interpretan la significativa letra que parecería tener un claro destinatario.

“Siento que ya no brilla mas mi estrella/ Ma' lo de nosotros lo recuerdo bien/ No puedo olvidar cuando te hice al amor/ Me gusta fumar muy cerca de tu piel/ Sos mi inspiración/ Otra noche, otro día/ Otra rima, otra poesía/ Otra cama que no es la mía/ Otro trago mas para la herida”, hace la mímica la pareja, mientras suena la canción que solo en YouTube el videoclip acumula casi 6 millones de vistas.

“Y aunque voy comprando ya diez botellas/ Y el baile esta lleno de wachas bellas/ Todavía no puedo olvidarla a ella/ Siento que ya no brilla mas mi estrella/ ¿Si no lo quiere por qué no lo deja?/ Acá ya entendimos toda la moraleja", entonan, mientras los dos hacen con las manos el gesto de una cruz. ¿Mensaje para Mauro Icardi?

El video de la influencer no pasó desapercibido en la red social china y un día después de ser publicado ya había conseguido 5.7 millones de visualizaciones y miles de comentarios celebrándolo: “Club Atlético Wanda Nara”; “Wanda es feliz, Argentina está feliz, es la Susana Giménez de nuestra época”; “¿Alguien más sonriendo mientras los mira?”; “Él está enamoradísimo mal”; “Posta que 3 años que viene escribiendo para ella. Con Razón Wanda lo dejó a Icardi. Este pibe la enamoro”, fueron algunos de los comentarios que acumularon cientos de likes.