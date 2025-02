Esteban Mirol contó que fue abusado por un familiar cuando era un niño y convocó a la marcha LGTB+

El periodista usó sus redes sociales para relatar lo que debió atravesar en su infancia.

Hoy 16:55

Esteban Mirol hizo un fuerte descargo en sus redes sociales y contó que fue abusado por un miembro de su familia cuando era un nene: “A los 7 años fui abusado por un familiar relativamente cercano. Él se percibía en ese momento, y se sigue percibiendo heterosexual. Tiene familia, tiene hijos”.

“Por eso digo, es un error total el que acaba de cometer Milei diciendo que aquellas personas que se perciben de una forma sexual diferente a como han nacido, entonces son peligrosas, son las que violan, son las que maltratan, son pedófilos. Esto es una locura, no tiene nada que ver con la tendencia sexual”, agregó el conductor claramente indignado.

Y sumó: “Esto tiene que ver con otra cosa. Comparar un caso de Estados Unidos, de una pareja que tuvo dos hijos y que los violó, todo esto es una verdadera locura”.

“Por eso los convoco a que este sábado vayan a la marcha. Por favor, vayan. Yo no lo puedo hacer porque estoy en un crucero que vuelve de Malvinas, pero ustedes sí lo pueden hacer”, señaló.

Para cerrar, dejó una reflexión: “Y recuerden esto que es muy importante. Lo dijo una persona inteligente y de esta forma. Cuando vinieron por los socialistas, no me importó porque yo no era socialista. Cuando vinieron por los judíos, no me importó porque yo no soy judío. Ahora están tocando mi puerta. Acordate de esto”.