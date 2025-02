Kicillof le respondió a Milei tras cuestionar la inseguridad en el conurbano: “Hacer marketing con el dolor”

En el extenso mensaje, Kicillof tambiél le recriminó a Milei: “Si realmente quiere colaborar con nuestra provincia podría empezar por devolver los 749 mil millones de pesos del Fondo de Seguridad de los que se apropió ilegalmente...".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le respondió al presidente Javier Milei tras cuestionar la “catastrófica ola de inseguridad” en el conurbano y lo acusó de “hacer marketing con el dolor” por el crimen del repartidor Lucas Aguilar en Moreno. “Me repugna verlo lucrar políticamente con la muerte de un bonaerense”, aseguró el mandatario provincial.

“Presidente, usted tiene derecho a hacer campaña electoral pero no a hacer marketing con el dolor y la tragedia”, escribió el gobernador en su cuenta de X. “Desde que asumió como primer mandatario, decidió desertar de las obligaciones que le impone nuestra Constitución. En nombre del ajuste salvaje que está realizando, está pulverizando los ingresos, la producción y el trabajo nacional agravando así -y con sus agresiones, descalificaciones e insultos- la violencia social. Saludo que ahora el tema empiece a preocuparlo”, agregó.

En el extenso mensaje, Kicillof tambiél le recriminó a Milei: “Si realmente quiere colaborar con nuestra provincia podría empezar por devolver los 749 mil millones de pesos del Fondo de Seguridad de los que se apropió ilegalmente, respaldando así los esfuerzos que estamos haciendo para proteger a los bonaerenses en condiciones muy complejas”.

El mandatario provincial, además, invitó al Jefe de Estado a discutir estrategias de seguridad “sin oportunismos”. “Si quiere discutir con seriedad, responsabilidad y sin oportunismos las estrategias de seguridad, lo invito a mi despacho o espero su invitación”, deslizó.

“Por una vez actúe como Presidente de todos los argentinos; no todo vale por un voto. La motosierra no lleva paz a los hogares. Hay que cuidar al pueblo sin caer en demagogias baratas salidas de la imaginación de su consultor estrella. Por último, en lo personal, me repugna verlo lucrar políticamente con la muerte de un bonaerense, de un ciudadano argentino”, concluyó.