Un concurso de flanes en una familia sorprendió a todos con sus increíbles preparaciones

Un evento culinario familiar acumuló millones de visualizaciones, demostrando que la creatividad y la tradición siguen cautivando.

Hoy 10:49

Un video que muestra un peculiar concurso de flanes entre familiares ha captado la atención en TikTok, acumulando más de ocho millones de reproducciones y alrededor de 516.000 “me gusta”. Según la usuaria @victoriaamv18, la competencia, denominada “versión hombres”, reunió a cuatro integrantes de la familia, quienes presentaron sus creaciones culinarias ante un jurado que reaccionó con entusiasmo y exclamaciones al evaluar los resultados.

De acuerdo con lo publicado, el primer concursante logró desmoldar su flan con éxito, presentando un postre impecable, sin grietas, con un caramelo bien distribuido y una textura firme. Este resultado generó una reacción positiva entre los presentes, quienes celebraron el logro con gritos de aprobación. El segundo participante, identificado por llevar una remera blanca, también presentó un flan que cumplió con las expectativas, consolidando su posición en la competencia.

El tercer concursante enfrentó un pequeño contratiempo, ya que su flan presentó un leve quiebre al ser desmoldado. Sin embargo, el jurado decidió aprobar su esfuerzo, destacando la calidad general del postre. Finalmente, el cuarto y último participante sorprendió a todos al presentar un flan que, según las imágenes compartidas, parecía digno de una foto profesional, lo que generó una reacción especialmente efusiva entre los espectadores.

El video no tardó en volverse viral en TikTok, con más de ocho millones de reproducciones. El clip ha generado un amplio interés entre los usuarios, quienes han dejado miles de comentarios elogiando la creatividad de la familia y la calidad de los flanes presentados.

“El tercero fue el único que lo hizo solo”, “El último uso flan en sobrecito”, “A mí no me van a mentir, esos flan los prepararon las señoras”, “¿Las mujeres piensan que los hombres no sabemos cocinar?” y “El primero iba ganando toda la competencia pero el último ganó ampliamente”, son algunos de los mensajes.