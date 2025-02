Miguel Ángel Pichetto: “La marcha del sábado fue un daño autoinfligido por Milei”

El diputado de la oposición opinó sobre la movilización LGBT+ contra los dichos del mandatario en Davos y consideró que la protesta expresó “un descontento que trasciende lo social y está vinculado a problemas económicos”

Hoy 18:29

El diputado de la oposición Miguel Ángel Pichetto opinó sobre la marcha LGBT+ en contra de las declaraciones del presidente Javier Milei en el Foro Económico de Davos y consideró que “fue, en parte, un daño autoinfligido” por el mandatario nacional.

Para el jefe del bloque Encuentro Federal en la Cámara baja, la movilización del sábado a la Casa Rosada excedió el reclamo por los derechos de las diversidades sexuales e incluyó, además, a distintos sectores de la sociedad.

En este sentido, argumentó que durante la protesta los manifestantes mostraron “un descontento que trasciende lo social y está vinculado a problemas económicos”.

“La marcha fue importante. No se centró tanto en el eje de género, aunque participaron diversos sectores. Hubo una gran presencia de clase media, jóvenes y sectores que reclamaron por el deterioro de la situación económica. Me parece un dato relevante”, remarcó.

En diálogo con la periodista Romina Manguel, para el programa A Confesión de parte, que se emite por FM Millenium, Pichetto sostuvo que “fue, en parte, un daño autoinfligido por Milei debido al discurso que brindó en Davos”.

“El Presidente tuvo una gran oportunidad para atraer inversiones en sectores clave como minería, gas y petróleo, pero la desperdició con una retórica antigénero que no le interesa a la sociedad en general”, agregó.

Para el diputado, “esa agenda pertenece a otro escenario”, ya que hay cuestiones que en la Argentina ya se saldaron hace tiempo, “como el derecho a vivir libremente y en igualdad”.

“Retomar retóricas antiguas no sirve al Gobierno y lo coloca en un plano discutible. Se perdió una ocasión única para destacar logros en orden fiscal y atraer inversiones. En cambio, fue un discurso descontextualizado e inapropiado”, argumentó.

Sin embargo, el referente de la oposición también cuestionó duramente a la gestión de Alberto Fernández, que a su entender “exacerbó el género y temas similares de forma exagerada” y “generó una reacción contraria”.

“Yo voté a favor de derechos individuales y la libertad, y no me arrepiento. Pero no coincido con visiones extremas. La igualdad implica disfrutar derechos sin privilegios y sin discriminación. El equilibrio es el camino", señaló.

Respecto de la actual administración, el diputado reconoció que “bajar la inflación es crucial”, pero aseguró que “la apertura irrestricta al comercio es un error que puede costarle empleos al país”.

“Aunque la agenda LGBTQ+ fuese una parte, la marcha fue más amplia. Expresó un descontento que trasciende lo social y está vinculado a problemas económicos: pérdida de poder adquisitivo, empresas que cierran e importaciones descontroladas. La economía real está sufriendo. Hay preocupación por el rumbo económico del país”, advirtió.

Al respecto, indicó que “hay ejemplos claros de industrias locales afectadas, como Acindar y pequeñas empresas, que enfrentan competencia desleal con productos” traídos desde el exterior.

Por otra parte, Pichetto habló del contexto político y las discusiones que se están dando en el Congreso, principalmente sobre el futuro de las elecciones primarias, que podrían suspenderse este año.

“Siempre fui crítico de las PASO. Benefician al oficialismo al permitirle medir fuerzas antes de la elección general. Este debate debería haber ocurrido antes. Sin embargo, el sistema electoral argentino en general es transparente, con instituciones sólidas que han garantizado elecciones limpias”, aclaró.

Por último, consultado sobre el rol de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, respondió que “su gestión tiene algunos logros, como la eliminación de la intermediación en los planes sociales y la política de seguridad en la Patagonia contra grupos violentos”, pero subrayó que hay temas en los que no coinciden.

“Yo seguiré apoyando lo que considere positivo y votando en contra de lo que no. Mi prioridad sigue siendo avanzar en políticas que beneficien al país y cuidar las instituciones democráticas”, cerró.