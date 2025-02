Millie Bobby Brown rompió Internet con su inesperado cambio de look

La actriz, estrella de Stranger Things, deslumbró al mostrar en la red el cambio total de apariencia al que se sometió.

Hoy 07:39

Millie Bobby Brown sorprendió en la red al publicar una serie de fotos que muestran su drástico cambio de look con un rubio platinado que da un giro total a su aspecto, y que dejó a deslumbrado a una lluvia de fans e internautas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La estrella de Stranger Things publicó tres fotos donde posa muy sexy con un vestido negro pegado al cuerpo y luciendo un rubio platinado a lo Pamela Anderson en Baywatch.

El primero en reaccionar fue su esposo Jake Bongiovi, hijo de Bon Jovi, quien puso Glinda, en referencia al personaje de Ariana Grande en Wicked.

Entre los miles de comentarios de seguidores, muchos compartieron que ahora estaba preparada oficialmente para interpretar a Britney Spears en la película sobre su vida.

Sin embargo, el rubio no es nuevo para Millie Bobby. La actriz tuvo que hacer el cambio de look para "The Electric State", la próxima película de aventuras de ciencia ficción de Netflix dirigida por Anthony y Joe Russo y escrita por Christopher Markus y Stephen McFeely, que estrenará el 14 de marzo.

Aunque para ese papel, el rubio no era tan platinado como en esta ocasión.