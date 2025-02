Elon Musk avanza con el recorte de gastos y acordó con Trump el cierre de una agencia clave de ayuda exterior

El multimillonario afirmó que el presidente de Estados Unidos estuvo de acuerdo en ponerle fin a la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid), el mayor donante mundial de ayuda humanitaria.

Hoy 11:24

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) está a punto de ser clausurada, según el asesor del gobierno de Donald Trump y director general de Tesla, el multimillonario Elon Musk, quien ha estado luchando por tomar el control de la agencia en los últimos días.

El lunes temprano, Musk realizó una sesión en vivo en X Spaces, anteriormente conocido como Twitter Spaces, y dijo que habló en detalle sobre Usaid con el presidente norteamericano, de quien es uno de sus máximos aliados. “Él estuvo de acuerdo en que deberíamos cerrarla”, dijo Musk.

“Se hizo evidente que no es una manzana con un gusano dentro”, dijo Musk. “Lo que tenemos es simplemente una pelota de gusanos. Hay que deshacerse de todo. No tiene remedio. Vamos a cerrarla”, añadió.

Sus comentarios llegan después de que el gobierno suspendiera a dos destacados jefes de seguridad de Usaid después de que se negaran a entregar material clasificado en áreas restringidas a los equipos de inspección gubernamental de Musk, según dijeron a The Associated Press el domingo un funcionario estadounidense actual y un exfuncionario.

Miembros del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Musk, conocido como DOGE, finalmente obtuvieron acceso el sábado a la información clasificada de la agencia humanitaria, que incluye informes de inteligencia, dijo el exfuncionario.

El equipo de DOGE de Musk carecía de la suficiente acreditación de seguridad para acceder a esa información, por lo que los dos funcionarios de seguridad de Usaid -John Voorhees y el subdirector Brian McGill- se consideraron legalmente obligados a negar el acceso.

Los funcionarios estadounidenses actuales y anteriores tenían conocimiento del incidente y hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados para compartir la información.

Musk respondió el domingo a una publicación en X sobre la noticia diciendo que “Usaid es una organización criminal, es hora de que desaparezca”. Después hizo otras publicaciones adicionales en X sobre la agencia de ayuda.

Kate Miller, quien forma parte de un consejo asesor para DOGE, dijo en una publicación separada que no se accedió a material clasificado “sin las acreditaciones de seguridad adecuadas”.

Esto ocurrió un día después de que DOGE llevara a cabo una operación similar en el Departamento del Tesoro, donde obtuvo acceso a información sensible como los sistemas de pago de clientes de Seguridad Social y Medicare. The Washington Post informó que un alto funcionario del Tesoro había renunciado debido a que el equipo de Musk accedió a información sensible.

Musk formó DOGE en cooperación con el gobierno de Trump con el objetivo declarado de encontrar maneras de despedir a trabajadores federales, recortar programas y reducir regulaciones federales.

Usaid, cuyo sitio web desapareció el sábado sin explicación, ha sido una de las agencias federales más atacadas por el gobierno de Trump dentro de una creciente represión contra el gobierno federal y muchos de sus programas.

“Ha sido dirigida por un montón de lunáticos radicales. Y los estamos sacando”, dijo Trump sobre Usaid el domingo por la noche.

El gobierno de Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, han impuesto una congelación sin precedentes en la asistencia extranjera que ha cerrado gran parte de los programas humanitarios, de desarrollo y de seguridad de Usaid en todo el mundo, forzando miles de despidos por parte de organizaciones de ayuda, y ordenado suspensiones y permisos que han diezmado el liderazgo y el personal de la agencia en Washington.

Estados Unidos es, por lejos, el mayor donante mundial de ayuda humanitaria, con Usaid administrando miles de millones de dólares en asistencia humanitaria, de desarrollo y de seguridad en más de 100 países.

En el año fiscal 2023, Estados Unidos desembolsó 72.000 millones de dólares de ayuda en todo el mundo, desde la salud de las mujeres en zonas de conflicto hasta el acceso al agua potable, los tratamientos contra el VIH, la seguridad energética y la lucha contra la corrupción. Proporcionó el 42% de toda la ayuda humanitaria rastreada por Naciones Unidas en 2024. Usaid tiene una plantilla de más de 10.000 personas.

Peter Marocco, un nombramiento político que regresa del primer mandato de Trump, fue uno de los líderes en la ejecución del cierre. Empleados de Usaid dijeron creer que las personas que se presentaron en la agencia con identificaciones de visitantes y hacían preguntas a los empleados dentro de la sede en Washington eran miembros del equipo DOGE de Musk.