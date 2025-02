"Podemos hacer un trío": los polémicos chats entre China Suárez y Wanda Nara sobre Mauro Icardi

Yanina Latorre compartió los chats en LAM: conversaciones entre las mujeres durante el escándalo del Wandagate en 2021.

Hoy 08:38

El escándalo entre Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi no para de sumar episodios cada día. Este lunes por la noche, Yanina Latorre expuso polémicos chats que la mediática y la actriz intercambiaron a través de WhatsApp en 2021, cuando estalló el “Wandagate”, ni bien salió a la luz la infidelidad que cometió el futbolista en París.

Todo vino a raíz del descargo que la actriz publicó durante el mediodía atacando a la panelista de LAM, amenazándola de hacerle juicio por las “mentiras” que dice sobre ella. Sin embargo, la mujer de Diego Latorre recogió rápidamente el guante y atacó con munición gruesa al aportar varios detalles.

En este intercambio que existió entre ellas en noviembre de 2021, la actriz sostiene que no hubo relaciones sexuales entre ella y Mauro, mientras Wanda, en una actitud muy directa, le relata a la China su versión de los hechos. “Para que veas que no te miento. Estoy yendo a buscar a mis hijos, no quiero que sufras. Y te vuelvo a pedir perdón, yo no sabía que estaba loco”, le dice la China a Wanda, mostrando su intento de calmar la situación y aclarar malentendidos.

Uno de los momentos más impactantes de la conversación es cuando la China le confirma a Wanda que lo que sucedió en París fue más que un simple encuentro. “Obvio, me dijo que no transaron, me contó que le dijiste que estabas indispuesta y que era mentira. ¿Y por qué quiso hacer eso y no lo otro?”, expresó Nara en un claro reproche. La actriz, visiblemente molesta, respondió: “Borro porque ya me da pánico todo. Y es muy íntimo. Me da vergüenza. Nunca un tipo me expuso así”. “Indispuesta te chupó”, le espetó la mediática. “Él me dijo que no estabas indispuesta, que vos se lo dijiste para engancharlo y que te cog...”, agregó. “¿Para engancharlo? ¿Cómo?”, preguntó la actriz, incrédula.

“Ja, ja, ja. Perdón, me hizo gracia tu comentario. ¿Y si hacen terapia de pareja y se arreglan?”, le sugirió La China a Wanda, quien se mostró escéptica: “Naaaa, me chupa un huevo”. “¡Evidentemente te ama! Qué miedo el nivel de tóxico. Yo pensé que no había más que Benja”, insistió Suárez, quien le mandó un tiro por elevación a su ex, Benjamín Vicuña. Luego en la conversación se ve cómo Wanda le envió a la China una captura de un chat que la mediática sostuvo con Icardi, en donde él intenta hacerle entender que lo que sucedió con la actriz no fue un acto significativo.

“Sabés que yo te conozco, sé que siempre se te para”, le dice Wanda a Mauro mientras hablaban del encuentro sexual entre él y la China. A lo que Mauro le responde: “Porque vos valías la pena y yo sé lo que sentía por vos. Por esta mina nada. Y no se me paró porque fue más fuerte lo que sentí por vos. Y lo que pensaba en vos. Entonces más me doy cuenta lo que sos para mí. Y te repito, vale la pena pelear y luchar por amor, por amor verdadero”.

“Mirá, te hablo como si fuera una conocida, una X. Sin haber estado en el medio ni nada”, le dice después La China a Wanda. “Y siendo objetiva, incluso con un tipo que se portó así de mal conmigo, cuando yo lo podría haber hundido y no lo hice. Si la pelean, hablan, con el tiempo pueden solucionar y confiar. Todos cometemos errores y te está demostrando que te ama y se arrepiente”, insistió La China con Wanda en su postura de que arreglen las cosas entre ellos. “Eso está en vos. Yo escucho a las parejas que llevan muchos años y todos tienen errores. No lo sé, no sé cómo se hace porque a mí no me duran porque no tengo tolerancia al conflicto”, agregó la actriz.

El intercambio sigue con más acusaciones cuando la China intenta desmarcarse de las versiones que la involucran directamente con Mauro. “Creo que eso es mentira, como mujer creo que te está psicopateando. Incluso diciéndote que se va a infartar. Te está culpabilizando a vos. Cuando en realidad vos sos la víctima”, le dice la China a Wanda, buscando justificar su postura ante la situación. “Sí, obvio, eso me da igual. Igual si venís a coger y no cogés, obvio que quizás decís ‘qué onda’”, respondió Wanda, elusiva.

“A mí me vino, él estaba con fiebre. Y charlamos. No lo tomé como una mala noche para nada. Y... él tampoco. No lo digo para nada, solo para que sepas cómo fue todo”, dijo Suárez. “Ya sé, qué lástima que no tenés nada de lo que te puso después de eso”, le contestó Nara.

Luego, Wanda le reenvía a La China un mensaje que la mediática había recibido de parte de Icardi. “¿Querés que tengamos un hijo varón? Para cambiar esto, que traiga buena energía a la familia”, le propuso el futbolista a Nara. Tras leerlo, Suárez dio su opinión: “Ah, no, ¡qué miedo!”. “Es cualquiera y qué carajo tiene que ver. ¿Él te decía que quería divorciarse y meterse con vos, estar de joda? No entiendo...”, le planteó Nara. “Me decía que no le gustaba la joda”, respondió Eugenia. “¡Y me dice a mí egoísta! Flaco, avisame y me garcho a otro yo”, razonó Wanda, a lo que La China le respondió con picardía: “O hacemos un trío”.