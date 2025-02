El nuevo Secretario de Salud se refirió a la salida del país de la OMS: "La salud no está exenta de la política"

Durante su conversación, Sabalza abordó los retos que enfrenta en este nuevo rol y los planes que tiene para fortalecer el sistema de salud.

Hoy 12:37

En su reciente entrevista con Radio Panorama, el Dr. Gustavo Sabalza, quien asumió el cargo de Secretario de Salud de la Provincia, destacó su trayectoria de 30 años en los hospitales de Santiago del Estero. Durante su conversación, Sabalza abordó los retos que enfrenta en este nuevo rol y los planes que tiene para fortalecer el sistema de salud.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Me toca llegar a suplantar a un amigo, el Dr. Monti, que dejó la vara muy alta", expresó Sabalza, refiriéndose a su predecesor y el nivel de excelencia que dejó en el área. El Dr. Sabalza, quien tiene una especialización en cirugía, enfatizó que una de sus prioridades será fortalecer el área del quirófano dentro del sistema de salud. Asegura tener las herramientas necesarias para llevar adelante su gestión, gracias al apoyo tanto del Gobernador de la provincia como de la Ministra de Salud.

Al respecto de los desafíos del sector, Sabalza hizo hincapié en que "la salud no está exenta de la política", y afirmó que las decisiones políticas a nivel nacional y provincial tienen impacto directo en el ámbito sanitario. En particular, se refirió a la reciente salida del país de la Organización Mundial de la Salud (OMS), mencionando que se sentirán sus efectos en los próximos días. No obstante, se mostró optimista: "Buscaremos la salida y solución de todos los problemas, sobre todo con el apoyo del Gobernador y la Ministra de Salud de la provincia", agregó.

En cuanto al panorama actual, el Dr. Sabalza también dio detalles sobre la situación del sistema de salud. Aseguró que el nivel de internación se encuentra elevado, con camas ocupadas al máximo, debido a un aumento de pacientes que requieren atención hospitalaria, en parte por la difícil situación económica del país. “La gente está acudiendo más a los hospitales y guardias, lo que genera una sobrecarga en los mismos", reveló el nuevo Secretario de Salud.

A pesar de los desafíos económicos y los posibles recortes o dificultades de suministro, Sabalza se mostró confiado en que, con esfuerzo y colaboración, se podrá hacer frente a los problemas y seguir brindando atención de calidad a la comunidad.