Jorge Brito, a fondo: "No estoy contra las SAD, defiendo las sociedades civiles"

El presidente de River ahondó en la cuestión económica del club en el mercado de pases y se sumergió en el debate sobre las sociedades anónimas, haciendo hincapié en la irrupción de Foster Gillett.

Hoy 16:34

Luego de su cruce con Juan Sebastián Verón por la supuesta injerencia de Estudiantes en la negociación de River por Sebastián Driussi, el presidente Jorge Brito profundizó su postura sobre las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y el impacto de los inversores externos en el fútbol argentino.

Brito dejó en claro que River mantiene un modelo de gestión sostenible y que no está en contra de las SAD, pero advirtió sobre el mensaje que se intenta instalar: “Cuando uno habla de las sociedades civiles, habla de la defensa de estas. No es que estoy en contra de las SAD, pero no nos hagan creer que vienen a resolver todos los problemas”, declaró en una entrevista con La Página Millonaria.

Además, el presidente del Millonario destacó la fortaleza económica del club y explicó cómo se manejaron en el actual mercado de pases: “Teníamos un presupuesto de 20 millones de dólares netos para compras y también un presupuesto que tiene que ver con el costo del plantel, que hoy es el más importante del fútbol argentino”.

El caso Villagra y la incertidumbre con Foster Gillett

La irrupción de Foster Gillett en el fútbol argentino generó un gran revuelo, especialmente por su vínculo con Estudiantes, que también impactó en otras instituciones como Boca, Vélez y River. En el caso del Millonario, la situación gira en torno a la salida de Rodrigo Villagra, cuyo traspaso aún no se concretó debido a que el grupo inversor no encontró un club para ubicarlo.

“El dinero todavía no llegó a las arcas de River porque las operaciones se hacen entre clubes. La transacción aún no está materializada y se completará cuando aparezca un equipo”, explicó Brito, dejando en evidencia la incertidumbre que rodea el futuro del mediocampista y de otros futbolistas involucrados en negociaciones similares.