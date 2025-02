La mayoría de los santiagueños hemos recibido los perniciosos avances del gobierno nacional en distintas situaciones y dimensiones.

Por el Pbro. Dr. Marcelo Trejo para Diario Panorama

Una vez más, el reconocido religioso santiagueño amplió lo expresado por redes provinciales y nacionales respecto a las situaciones actuales del país y Santiago del Estero.

“Construir felicidad en este 2025 no será tarea fácil”, sostuvo el religioso. “La mayoría de los santiagueños hemos recibido los perniciosos avances del gobierno nacional en distintas situaciones y dimensiones. Por ello, ¿por qué pensar que nos podría advenir desde allí algo placentero? Aunque según el dicho “de ilusiones también se vive”, la realidad nos despierta de tal ensueño. Por ello, el sacerdote recuerda que “no hay que menoscabar ni ignorar los agresivos manotazos nacionales que atormentan la paz cotidiana y el sosiego provincial”.

No obstante, el Padre Trejo, como doctor en teología que es, hecha mano de textos bíblicos con el propósito de recrear la esperanza. “El brazo que lanza la flecha será quebrado y como hierba cortada se secará” (Cf. Sal 37, 1-18). Una actitud cristiana de confianza – continúa diciendo - que el papa Francisco propone tener presente este Jubileo 2025 ya iniciado y dado para estos tiempos pérfidos.

En tal esperanza - continuó diciendo - el Santiago Autónomo no precisa resignación u obsecuencias. El camino andado lo confirma, entonces alude a una frase dicha por el Gob. Zamora: “No somos más ni menos que ninguno”.

En otra parte de sus declaraciones, el teólogo se refirió al porvenir electoral en Santiago del Estero. “Convendría mantener el estilo de la Alianza como modelo de gestión política convalidada”, precisó y agregó que “solo les corresponde proponer a los principales protagonistas de la misma y habló de alguna “novedad integrada” y la proyección a una “segunda gran etapa”; más industrializada y siguiendo el camino de mayor y constante cercanía territorial a la marginación; sobre todo mediante sus funcionarios y gestores de segundas y terceras filas operativas.

“Sería oportuno también ahondar el contenido programático de la misma. Revitalizar una dinámica militante e institucional cuyo horizonte sea un pacto político de justicia legal y social: ¡los pobres adentro!. Quienes no suman están demás. Es tiempo – insistió – sostener una esperanza política activa donde no falte el ejercicio de vislumbrar de manera más amplia y profunda los quiénes y de dónde nos vienen las adversidades. No para marcar enemigos ni nada semejante; pero sí para “apertrecharse”. Una manera de ser pueblo con “memoria y proyecto” – al decir del papa Francisco - que sabe por sabiduría y fe aquello que hay que defender y salvar por el derecho a un bien y lindo vivir.