Huracán va por el primer triunfo en el Torneo Apertura ante un entonado Tigre

El Globo y el Matador se ven las caras desde las 20 por la cuarta fecha de la Zona A.

Hoy 00:25

Huracán y Tigre se enfrentarán este viernes desde las 20.00 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2025. El Globo, que todavía no ganó en el torneo, intentará conseguir su primera victoria ante su gente, mientras que el Matador llega motivado tras su último triunfo.

Luego de ser protagonista en el torneo pasado, el equipo de Darío Kudelka no logró sostener el rendimiento y aún no conoce la victoria. Empató 1-1 con Belgrano en Córdoba, luego igualó 0-0 con Estudiantes en casa y en la última fecha cayó 2-1 ante Boca en La Bombonera, aunque mostrando una leve mejoría en su juego. Con 2 puntos, se encuentra en la 12ª posición y necesita sumar de a tres para no perder terreno.

El equipo de Diego Dabove arrancó con un triunfo contundente 3-0 sobre Vélez, con un doblete de Ignacio Russo y un tanto de Martín Ortega. En la segunda fecha cayó 1-0 ante Argentinos Juniors, pero se recuperó con una victoria 1-0 frente a Unión, gracias a Nehuén Paz. Con 6 puntos, se ubica en el 6º puesto y busca seguir prendido en la pelea.

Hora: 20.00

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Yamil Possi

Estadio: Tomás Adolfo Ducó