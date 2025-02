El esposo de Noelia Marzol, quiere hacerse la vasectomía: “Con dos hijos es suficiente”

La bailarina, de 38 años, y Ramiro Arias. de 32, son padres de dos niños.

Hoy 10:45

Noelia Marzol, mamá de dos niños junto a su marido, Ramiro Arias, sorprendió al hablar sobre la posibilidad de que él se haga la vasectomía, ya que ella ya cerró “la fábrica” y no quiere saber nada con tener un tercer hijo.

“Este verano estamos hablando mucho con Rami del tema vasectomía. Yo ya no quiero saber más nada con otro hijo porque con la familia que formamos estoy feliz y no es fácil ponerle el cuerpo a la situación. Es desgastante y son muy chiquitos. Como estoy grande, no sé si proyecto tener otro bebé a los 40. Siento que cerré la fábrica. Tengo 38, pero él 32″,afirmó la bailarina.

“Él se propuso, se postuló. Me dijo ‘vos ya le pusiste el cuerpo a un montón de situaciones, quedaste embarazada, diste la teta y demás. Creo que esta vez me corresponde a mí jugármela y ponerle el cuerpo’”, siguió, destacando que su marido es quien más piensa en la posibilidad de realizarse ese procedimiento.