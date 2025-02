El Ministerio de Salud israelí informó que los tres rehenes liberados sufren desnutrición severa

En un duro comunicado, el gobierno de Benjamin Netanyahu advirtió a Hamas este sábado por las “shockeantes” condiciones de salud en que estaban los últimos tres rehenes que volvieron al país. A los hombres -Eli Sharabi, de 52 años; Ohad Ben Ami, de 56, y Or Levy, de 34- se los vio muy delgados, demacrados y pálidos en el momento en que el grupo terrorista los presentó para comenzar con la liberación. Las organizaciones de familiares también repararon en las condiciones en que estaban los cautivos.

Desde Estados Unidos, donde se encuentra, el primer ministro autorizó una declaración emitida por su oficina en el que celebró la liberación pero hizo una serie de avisos. "Las impactantes imágenes que vimos hoy no quedarán sin respuesta" dice la nota de prensa, citada por Times of Israel.

Además de asegurar que su gobierno dará apoyo a los tres hombres y a sus familias, y de comprometerse a que regresen todos los rehenes que todavía están en la Franja de Gaza, Netanyahu prometió tomar medidas ante la situación de los cautivos que regresaron a Israel.

"Debido a las duras condiciones que enfrentan los tres rehenes y las constantes violaciones por parte del grupo terrorista Hamas, el primer ministro ordenó que Israel no pase esto por alto y tomará las medidas necesarias", señalaron, sin detallar qué incluirá esa respuesta.

Mientras, el presidente israelí, Isaac Herzog, también reparó en el estado de salud de Sharabi, Ben Ami y Levy. “¡Así es como se ve un crimen contra la humanidad! El mundo entero debe mirar fijamente a Ohad, Or y Eli, que regresan después de 491 días de infierno, hambrientos, demacrados y doloridos, siendo explotados en un espectáculo cínico y cruel por viles asesinos. Nos consuela el hecho de que están siendo devueltos vivos a los brazos de sus seres queridos", escribió en su cuenta de X el mandatario.

Es que, en medio de la liberación, los integrantes de Hamas sacaron a los tres hombres de una furgoneta blanca, los llevaron a un escenario instalado en la ciudad de Deir al-Balah y, frente a cientos de personas, sostuvieron un micrófono ante cada uno de ellos y por turnos los obligaron a hacer una declaración. Las veces anteriores los rehenes no habían hablado.

Asimismo, los vistieron con ropa que llevaba propaganda de Hamas y decenas de integrantes, con las caras tapadas y una cinta verde en la cabeza, formaron un cordón en la zona donde se instaló el podio, que mostraba fotos de blindados israelíes destruidos, banderas del movimiento islamista e imágenes de miembros del grupo muertos en los bombardeos israelíes.

En las cuentas oficiales de Israel se publicaron las impactantes imágenes del antes y después de los tres rehenes, quienes fueron secuestrados el 7 de octubre de 2023 durante el ataque de Hamas.

Según información de Jerusalem Post, un examen médico inicial realizado a los cautivos, y presentado ante los centros médicos a los que serán derivados para chequeos más exhaustivos, reveló que estaban en “grave estado”, que “parecían hambrientos” y que posiblemente habían perdido alrededor del 30% de su peso. Como dicta el protocolo en estos casos, fue la Cruz Roja quien los recibió del grupo terrorista en Deir al-Balah, en la Franja de Gaza.

Ella, hija de Ben Ami, el prisionero de mayor edad de los liberados este sábado, comentó al Canal 12 de Israel que “apenas pudo reconocer” a su padre cuando lo vio. “Me tomó unos segundos darme cuenta de que era él”, indicó la joven, quien sin embargo aseguró que su papá pronto se recuperará. “Está de vuelta y vivo, está fuerte. Sobrevivió. Lo vamos a acompañar en el camino de la recuperación”, exclamó Ella.

Asimismo, Times of Israel señaló que el primer proceso de revisión médica, realizado una vez que llegaron a Israel en Re’im, tomó más tiempo que en las anteriores liberaciones debido a la “difícil condición física” de los tres hombres.

Por su parte, Sharabi vivió un momento muy difícil tras regresar a su país. Fue cuando su hermana y su madre le informaron que su esposa y sus dos hijas habían sido asesinadas por Hamas durante el ataque del 7 de octubre. Según Canal 12, el hombre no estaba al tanto de la muerte de ellas.

Desde el Foro de las Familias denunciaron “imágenes impactantes” durante la liberación de los tres hombres e insistieron en que, por esa razón, deben ser liberados todos los rehenes que aún están en cautiverio. “Las perturbadoras imágenes de la liberación de Ohad, Eli y Or sirven como otra evidencia clara y dolorosa que no deja lugar a dudas: no hay tiempo que perder para los rehenes”, indicaron desde la organización que representa a los familiares.