Viralizaron el motivo por el que Morena Rial se negaba a trabajar en un supermercado para ganarse la vida

La joven cumple 26 años y lo pasa encerrada en una celda de 2x2. No tiene colchón y su situación se complica tras la aparición de nuevos videos.

Hoy 21:13

Morena Rial está en boca de todo el país por su detención. Se encuentra privada de la libertad desde el 5 de febrero, luego de que una investigación la ubicara en un robo de Villa Adelina. Desde entonces, Jorge Rial se encargó de aclarar que siempre le dio lo mejor que pudo, pero que ella eligió llevar una vida marginal y rodearse de gente que la perjudicó.

En medio del escándalo por los nuevos videos que salieron a la luz, donde se la ve conduciendo el auto de su banda amiga de ladrones, se viralizó el momento en el que explicó el motivo por el que se negaba rotundamente a ganarse el pan de forma digna. “Mi papá no quiere que esté en los medios y no quiso ponerme un centro estético para que yo empiece a facturar, porque yo tampoco voy a ir a trabajar a un supermercado. No me crio para eso, no hay forma. No me va a rebajar”, pronunció durante una nota con A la Tarde (América) en 2023.

Sus palabras generaron todo tipo de burlas en las redes sociales. Sin embargo, la joven generó dinero gracias a su papel de influencer, ya que tiene más de un millón de seguidores. Actualmente, mientras permanece en la comisaría y prepara su declaración, una persona de su confianza continúa cumpliendo con los contratos pactados, especialmente con el de los casinos online que contrataron sus servicios.