¿De verdad la culpa la tiene la OMS?

El Gobierno anunció que Argentina dejará el organismo: "Fueron los ideólogos de la cuarentena cavernícola".

Hoy 07:49

Por Silvia Fesquet

Para Clarín

En sintonía con el reciente anuncio de Donald Trump, el presidente Javier Milei tomó la decisión de que Argentina abandone la Organización Mundial de la Salud. Entre las muchas críticas lanzadas al organismo se cuestiona, sobre todo, su gestión durante la pandemia de Covid-19: “Fueron los ideólogos de la cuarentena cavernícola”.

Días antes, en una entrevista concedida al semanario francés Le Point, Milei se había referido a la OMS como una “organización criminal, responsable de un delito de lesa humanidad a gran escala”. La visión presidencial aludía a una definición del Estatuto de Roma. “El delito de lesa humanidad- dijo- no necesariamente tiene que ser un asesinato, de manera directa, porque si vos atacás la libertad o atacás la propiedad de un individuo a punto tal que vos no lo dejás que pueda vivir, o vos encerrás a un individuo, ese individuo no puede generar ingresos. Entonces lo estás matando. Si vos a un individuo no le permitís disponer de su propiedad, estás generando un esclavo. Es lo que pasó con las cuarentenas.”

Trascendió más tarde que Milei piensa denunciar ante la Corte Penal Internacional al titular de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, por delitos de lesa humanidad durante la pandemia.

Más allá de la imposibilidad de saber cuántos muertos más habría habido en la Argentina, con un sistema sanitario al borde del colapso, de no haberse implementado una cuarentena, algunas nociones parecen claras. Que el gobierno de Alberto Fernández hizo un uso y abuso político de la cuarentena, extendiéndola por demás, es una de ellas. Que violó la prohibición que él mismo había establecido con la escandalosa fiestita de cumpleaños de Fabiola Yañez en Olivos en pleno confinamiento, es otra. En la misma línea se inscribe el vergonzoso Vacunatorio Vip. Y respecto de la gestión de compra, o no, de vacunas en la pandemia es muy loable la intención de Milei de que se aclare debidamente cómo se realizó.

Dicho todo esto, ¿la culpa es de la OMS? En octubre de 2020, el doctor David Nabarro, enviado especial de la organización para el Covid 19, dijo a la revista británica “The Spectator”: “Nosotros en la Organización Mundial de la Salud no abogamos por los confinamientos como el principal medio de control de este virus. Los confinamientos sólo tienen una consecuencia que uno nunca, nunca debe menospreciar, y es que hacen a los pobres mucho más pobres. Realmente llamamos a los líderes del mundo a dejar de usar los confinamientos como su principal método de control”.

La portavoz de la OMS, Margaret Ann Harris, enfatizó entonces ante la BBC: “Lo que siempre hemos dicho es que los confinamientos pueden ayudar a comprar algo de tiempo, especialmente si hay abundante transmisión comunitaria. Pero nuestra posición es que nos gustaría ver a gobiernos y comunidades hacer de forma continua todas las otras cosas que pueden ayudar a ralentizar la transmisión del virus”. Declaraciones en el mismo sentido se registraron en los meses previos.

De vuelta al 2025, y al margen de todas las discusiones acerca de la concreción de la salida de Argentina de la OMS, de cómo debería hacerse, o de sus potenciales consecuencias, se informó. como publicó Clarín, que se había enviado una solicitud de informes a la Anmat y a Analis-Malbrán, que entienden “son las dependencias que pueden tener un impedimento en el funcionamiento” y anticiparon que ANMAT “ya dijo que la salida de la OMS no ofrece ninguna implicancia” y que desde Malbrán “dijeron que van a hacer un informe técnico”. Sería algo así como tomar la decisión primero y ver cuán factible es, después. Recuerda a la frase con que Eduardo Belgrano Rawson tituló uno de sus libros, “Vamos fusilando mientras llega la orden”.