Kendrick Lamar deslumbró en el Super Bowl con un show vibrante y un mensaje social

El artista repasó sus mayores éxitos y sorprendió con la participación de SZA. Un manifestante irrumpió en el escenario con una bandera en apoyo a Gaza y Sudán.

Hoy 08:37

Kendrick Lamar fue el encargado de ponerle música al entretiempo del Super Bowl. Fue el domingo a la noche, en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, en la final de la National Football League (NFL). Philadelphia Eagles le ganaron a Kansas City Chiefs 40 a 22.

El artista interpretó varios de sus éxitos a lo largo de 13 minutos con temas como “Humble” y “DNA”, más canciones de su álbum más reciente GNX. Su set arrancó sobre el auto Buick Grand National que le da nombre, incluyendo “Squabble Up” antes de provocar una locura entre los fans al ofrecer lo mejor, una interpretación desgarradora de “Not Like Us”.

Nacido en Compton, California, hace 37 años, Kendrick Lamar es reconocido como uno de los escritores de música contemporánea más impactantes, con versos que ofrecen perspectivas personales que abordan problemas sistémicos como las relaciones raciales y la pobreza estructural.

Su conmovedor mensaje en las letras puso banda sonora al movimiento Black Lives Matter y obligó a muchos a llamarlo la voz de una generación. La presentación tuvo como presentador al actor Samuel L. Jackson, vestido como el Tío Sam, un personaje emblemático del patriotismo estadounidense.

El famoso rapero, ganador de varios Grammy, estuvo acompañado por un grupo de bailarines vestidos de rojo, blanco y azul que se unieron en un momento para formar una bandera estadounidense.

Antes de su interpretación culminante de “Not Like Us”, el artista llevó a SZA, con quien tiene previsto salir de gira, al escenario. Su dúo incluyó una interpretación de “All the Stars”, su éxito de la banda sonora de “Black Panther”.