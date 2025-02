Tras caerse el pase de Esquivel, River cambia de objetivo y va por por Lucas Cepeda y Gabriel Rojas

El Millo busca un lateral izquierdo y aparecen en el radar los defensores de Colo-Colo y Racing.

Hoy 15:47

River Plate modificó su estrategia en el mercado de pases luego de que se frustrara la llegada de Lucas Esquivel. El Millonario había avanzado por el lateral de Athletico Paranaense, pero el club brasileño cambió en reiteradas ocasiones las condiciones de la negociación, lo que llevó a la dirigencia a desistir de la operación. Ante este escenario, el club de Núñez comenzó a gestionar la posible incorporación de Lucas Cepeda y Gabriel Rojas como alternativas para reforzar el sector izquierdo de la defensa.

El chileno Cepeda es una de las figuras de Colo-Colo y viene siendo utilizado por Jorge Almirón más adelantado en el campo, como volante por izquierda, para aprovechar su capacidad ofensiva. River ya habría iniciado contactos formales con el club trasandino para conocer las condiciones de una posible transferencia.

El propio jugador fue consultado sobre la posibilidad de llegar a Argentina, aunque evitó profundizar sobre el tema: "River es un grande de Sudamérica y a cualquiera le gustaría ir, pero no sé si es cierto o mentira. La verdad no tengo idea. Mi representante ve eso y cuando me comunique algo lo vamos a analizar". Su agente se encuentra en Argentina, lo que podría acelerar una negociación en los próximos días.

Por otro lado, Gabriel Rojas fue ofrecido al conjunto dirigido por Marcelo Gallardo y recibió el visto bueno. Sin embargo, Racing no vería con buenos ojos reforzar a un competidor directo y solo dejaría salir al lateral por el valor de su cláusula de rescisión, que asciende a 10 millones de dólares. El ex San Lorenzo es una pieza clave en el esquema de Gustavo Costas, lo que complica aún más una eventual transferencia.

Mientras tanto, Marcos Acuña sigue siendo el titular indiscutido en la banda izquierda, mientras que Milton Casco respondió bien en la última presentación ante Independiente, donde asistió a Facundo Colidio en el 2-0 final.

River todavía cuenta con margen para seguir buscando refuerzos en esta ventana de transferencias. La reciente venta de Agustín Sant'Anna a Bragantino de Brasil y la lesión de Agustín Ruberto le permiten al Millonario seguir incorporando hasta marzo, por lo que el club no tiene urgencia en cerrar un acuerdo de inmediato y evaluará cada opción con cautela.