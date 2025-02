En una carta a obispos de EE.UU., el Papa criticó las deportaciones masivas de Donald Trump

El Pontífice llamó a los pastores a defender a los migrantes y advirtió que no es correcto equipararlos con criminales.

En una carta que le envió este martes a los más de 280 obispos de Estados Unidos “en estos delicados momentos”, el papa Francisco criticó sin medias tintas las deportaciones masivas de migrantes puestas en marcha por el gobierno de Donald Trump e instó a los pastores a defenderlos, al recordar que también Jesús fue un migrante que debió exiliarse junto a su familia a Egipto. Advirtió, por otro lado, que no es correcto equiparar a un extranjero en situación irregular con un criminal.

“He seguido con atención la importante crisis que está teniendo lugar en los Estados Unidos con motivo del inicio de un programa de deportaciones masivas. La conciencia rectamente formada no puede dejar de realizar un juicio crítico y expresar su desacuerdo con cualquier medida que identifique, de manera tácita o explícita, la condición ilegal de algunos migrantes con la criminalidad”, afirmó en la misiva Francisco, que desde el comienzo de su pontificado le dio prioridad a la cuestión de aquellos desesperados que huyen de sus países por miseria, guerras y catástrofes climáticas.

“Al mismo tiempo, se debe reconocer el derecho de una nación a defenderse y mantener a sus comunidades a salvo de aquellos que han cometido crímenes violentos o graves mientras están en el país o antes de llegar”, reconoció. “Dicho esto, el acto de deportar personas que en muchos casos han dejado su propia tierra por motivos de pobreza extrema, de inseguridad, de explotación, de persecución o por el grave deterioro del medio ambiente, lastima la dignidad de muchos hombres y mujeres, de familias enteras, y los coloca en un estado de especial vulnerabilidad e indefensión”, afirmó.

Y fue más allá. “Esta cuestión no es menor: un auténtico estado de Derecho se verifica precisamente en el trato digno que merecen todas las personas, en especial, los más pobres y marginados. El verdadero bien común se promueve cuando la sociedad y el gobierno, con creatividad y respeto estricto al derecho de todos —como he afirmado en numerosas ocasiones—, acogen, protegen, promueven e integran a los más frágiles, desprotegidos y vulnerables”, subrayó. “Esto no obsta para promover la maduración de una política que regule la migración ordenada y legal. Sin embargo, la mencionada ‘maduración’ no puede construirse a través del privilegio de unos y el sacrificio de otros. Lo que se construye a base de fuerza, y no a partir de la verdad sobre la igual dignidad de todo ser humano, mal comienza y mal terminará”, advirtió.

Acto seguido y en tono diplomático, el Papa, de 88 años, lanzó un llamado a los más de 280 obispos de Estados Unidos -entre los cuales sólo una minoría salió en defensa de los migrantes que están siendo acosados-, a la acción. “Reconozco el valioso esfuerzo de ustedes, queridos obispos de Estados Unidos, cuando trabajan de manera cercana con los migrantes y refugiados, anunciando a Jesucristo y promoviendo los derechos humanos fundamentales. ¡Dios premiará abundantemente todo lo que hagan a favor de la protección y defensa de quienes son considerados menos valiosos, menos importantes o menos humanos!”, les aseguró. “Exhorto a todos los fieles de la Iglesia católica, y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, a no ceder ante las narrativas que discriminan y hacen sufrir innecesariamente a nuestros hermanos migrantes y refugiados”, pidió.

“Con caridad y claridad todos estamos llamados a vivir en solidaridad y fraternidad, a construir puentes que nos acerquen cada vez más, a evitar muros de ignominia, y a aprender a dar la vida como Jesucristo la ofrendó, para la salvación de todos”, añadió.

Al principio de la carta, de diez párrafos y difundida en inglés y en español, Francisco recordó que el papa Pío XII inició su Constitución apostólica sobre el cuidado de los migrantes, que se considera la carta magna del pensamiento de la Iglesia sobre las migraciones, recordando que la familia de Nazaret en exilio, Jesús, María y José, emigrantes en Egipto y allí refugiados para sustraerse a la ira de un rey impío, “son el modelo, el ejemplo y el consuelo de los emigrantes y peregrinos de cada época y país, de todos los prófugos de cualquier condición que, acuciados por las persecuciones o por la necesidad, se ven obligados a abandonar la patria, la amada familia y los amigos entrañables para dirigirse a tierras extranjeras”.

“Asimismo, Jesucristo, amando a todos con un amor universal, nos educa en el reconocimiento permanente de la dignidad de cada ser humano, sin excepción. De hecho, cuando hablamos de ‘dignidad infinita y trascendente’, queremos subrayar que el valor más decisivo que posee la persona humana, rebasa y sostiene toda otra consideración de carácter jurídico que pueda hacerse para regular la vida en sociedad”, siguió. “Por lo tanto, todos los fieles cristianos y los hombres de buena voluntad, estamos llamados a mirar la legitimidad de las normas y de las políticas públicas a la luz de la dignidad de la persona y sus derechos fundamentales, no viceversa”, advirtió.

La carta a sus “hermanos” en el episcopado de los Estados Unidos concluye con un pedido a la Virgen de Guadalupe, patrona de América, para que “proteja a las personas y a las familias que viven con temor o con dolor la migración y/o la deportación”. Y cierra con una exhortación a “que la ‘Virgen morena’, que supo reconciliar a los pueblos cuando estaban enemistados, nos conceda a todos reencontrarnos como hermanos, al interior de su abrazo, y dar así un paso adelante en la construcción de una sociedad más fraterna, incluyente y respetuosa de la dignidad de todos”.



