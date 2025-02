River se tuvo que conformar con un empate sin goles en su visita a Godoy Cruz

El Millonario tuvo una actuación deslucida ante el Tomba y terminaron 0-0 en Mendoza.

Hoy 00:31

River Plate sigue sin mostrar su mejor versión y no pudo pasar del 0-0 ante Godoy Cruz en Mendoza, en un encuentro correspondiente a la fecha 5 del Torneo Apertura 2025. Con este resultado, el Millonario mantiene su invicto con dos triunfos y tres empates, mientras que el Tomba sigue sin ganar ni convertir goles en el certamen.

En busca de rotación, Marcelo Gallardo decidió darle descanso a jugadores como Enzo Pérez, Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta, pero los cambios no lograron darle mayor dinámica al equipo. A pesar de jugar con tres delanteros (Driussi, Borja y Colidio), River no encontró claridad en los metros finales y casi no inquietó a Petrolli, arquero del conjunto mendocino.

El primer tiempo transcurrió sin grandes emociones. River tuvo la iniciativa, pero Godoy Cruz equilibró el juego con el correr de los minutos y apenas se registraron intentos aislados de Driussi, Casco y Bustos, sin exigir demasiado a los arqueros.

Cambios sin efecto y un nuevo golpe para Lanzini

En el complemento, Gallardo apostó por los ingresos de Pity Martínez y Manuel Lanzini, aunque este último solo pudo jugar unos minutos antes de retirarse con una lesión en el hombro. El Pity tuvo las dos chances más claras para River, pero Petrolli respondió con seguridad para mantener su arco en cero.

Por su parte, Godoy Cruz intentó lastimar de contra y generó un par de situaciones con remates de Nicolás Fernández y Abrego, que obligaron a intervenciones de Armani.

Lo que viene

Con este empate, River quedó con 9 puntos y se ubica cuarto, a tres unidades del líder Independiente. En la próxima fecha, el Millonario recibirá a Lanús en el Monumental, el domingo. Por su parte, Godoy Cruz suma apenas dos unidades, aunque con un partido menos por la suspensión ante Talleres. Su próximo compromiso será el lunes ante Vélez, otro equipo que aún no marcó goles en el campeonato.