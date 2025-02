La fuerte autocrítica de Marcelo Gallardo tras el empate de River ante Godoy Cruz: “Estamos en deuda”

El entrenador del Millonario analizó el desempeño de su equipo y no ocultó su molestia.

Hoy 00:15

River Plate no logró pasar del empate 0-0 en su visita a Godoy Cruz, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2025. El equipo de Marcelo Gallardo no mostró su mejor versión y, una vez finalizado el partido, el entrenador fue claro en su análisis del rendimiento de su equipo, reconociendo que el momento irregular que atraviesa el club exige trabajo y autocrítica.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Hay que seguir insistiendo, no queda otra. Seguir en la búsqueda del mejor funcionamiento posible, de la mejor versión individual de los futbolistas para terminar de soltarse", aseguró Gallardo. El técnico reconoció que las cosas no están saliendo como se esperaba, pero se mostró consciente de que la única solución es seguir trabajando. "Tenemos buenos jugadores, tiene que aparecer el funcionamiento", agregó.

Rotación y búsqueda de respuestas

La seguidilla de partidos obligó a Gallardo a realizar varios cambios en la alineación titular. El entrenador explicó que los cambios fueron una medida para gestionar la carga de partidos y evitar lesiones, además de intentar encontrar respuestas a las dificultades del equipo. “En esta búsqueda de recambio, de encontrar respuesta, es así. Hoy hubo cambios y lo que uno pretende es que no se resienta la estructura”, expresó Gallardo.

Falta de agresividad y previsibilidad

El rendimiento de su equipo fue motivo de frustración para el técnico, quien admitió que no estuvo a la altura de las expectativas. "No fue bueno lo que hicimos hoy, fuimos muy predecibles, no tuvimos fiereza, agresividad en la zona ofensiva para quebrar a Godoy Cruz y eso nos faltó", dijo con claridad. Según Gallardo, River fue incapaz de generar situaciones claras, y la falta de decisión en el ataque fue evidente. "Lo que se vio es lo que se vio. Hay que hacerse cargo y seguir laburando", añadió.

Puntos a mejorar: creatividad y decisiones

Gallardo también se refirió a los puntos que necesita mejorar su equipo: "Nos falta funcionar mejor, más creatividad. Por momentos la tenemos, pero nos falta darle continuidad a lo bueno que queremos generar". A pesar de haber tenido algunas situaciones, el equipo no logró concretar y la falta de determinación se sintió durante el encuentro. "Godoy Cruz casi no tuvo fallas defensivas, tuvimos situaciones aisladas", comentó.

Responsabilidad compartida y trabajo a futuro

El entrenador asumió toda la responsabilidad por el mal momento del equipo: "Siempre la responsabilidad es de uno. Todas las cosas que yo crea que faltan y que tenemos que seguir insistiendo para convencernos de que podemos jugar mejor se las comunico a los futbolistas", afirmó. Gallardo reconoció que aún no pudo encontrarle la vuelta al equipo y que sigue siendo su responsabilidad mejorar el rendimiento general. "Estamos en falta todavía, en deuda con nosotros. Lo sabemos, somos autocríticos", concluyó.