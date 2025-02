Bullrich confirmó que el Gobierno dará de baja el REPROCANN: "Vamos a empezar de cero"

En la misma línea, Bullrich afirmó que “en el gobierno de Alberto Fernández se aprobaron más de 300 mil permisos para sembrar marihuana”.

Hoy 21:17

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, confirmó este jueves que el Gobierno dará de baja el REPROCANN. “Vamos a dar todo de baja, vamos a empezar de cero”, aseguró la funcionaria en el programa ¿La Ves? de TN.

En la misma línea, Bullrich afirmó que “en el gobierno de Alberto Fernández se aprobaron más de 300 mil permisos para sembrar marihuana”.

“Con la Marihuana hemos tenido un problema muy serio”, señaló la funcionaria. “Algunos creen que no hace daño, pero se ha convertido en una droga muy peligrosa. El THC que hay en Argentina es de 18%, mientras que la que está legalizada en Uruguay se acepta hasta un 2%”. Y graficó: “Es como una soja transgénica, por su alto rendimiento”.

En ese sentido, Bullrich ejemplificó: “Hemos encontrado en la hinchada de Colón (Santa Fé) un hombre que venía con un carnet del REPROCANN, que no era de él por supuesto, que tenía para sembrar 18 plantas. Y en realidad tenía 18000. Nos lo llevamos detenido”.

“Ya hablamos con el ministro de Salud Lugones, armamos un equipo y vamos a dar todo de baja, porque hecha la ley, hecha la trampa”, aseguró la ministra. Y remarcó: “Este descontrol hace que tengamos sembrada mucha más marihuana en cualquier lugar que en la frontera”.

En la misma línea, Bullrich aclaró: “Es ley el cannabis medicinal, pero no el desvío para la venta ilegal”. Y cargó contra el kirchnerismo: “Lo que genera violencia es la impunidad, no la marihuana. No nos votaron la ley antimafia, ni la de reiterancia, ni la del registro genético de ADN. No nos votaron ninguna ley que mandamos”. Y sentenció: “Qué política criminal tienen? El patrullero es importante, pero es más importante que no haya impunidad. El que las hace las paga”.

“Es muy importante que en la provincia de Buenos Aires trabajen sobre la conducta policial. No se puede tener una policía que es parte del problema. Muchos se juegan la vida y la pelean, pero hay otros que no. Les pido como ministra de Seguridad de la Nación, que miren ese problema”, apuntó la funcionaria de Javier Milei.