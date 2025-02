Fantino, los econochantas y el límite de la realidad

El ataque contra un grupo de economistas se transformó en un bumerán para el oficialismo.

Hoy 07:38

Por Gonzalo Abascal

Para Clarín

"Monitoreamos las redes todo el tiempo porque cuando aparece un problema lo podemos resolver muy rápido", repitió varias veces Milei, confirmando -por si hacía falta- su idea de que hoy la vida cotidiana se manifiesta, sobre todo y antes que nada, en X.

Y su certeza de que si se controla ese flujo de contenidos, se aventaja a quien no lo hace.

Esa convicción, la de que desde X se puede imponer o fortalecer cualquier idea o dato que el Gobierno quiera circular -aún los que surjan en otros medios-, que se había demostrado preeminente hasta ahora, pareció encontrar un límite esta semana en el episodio que involucró a Alejandro Fantino y a un grupo de economistas reunidos en el centro de estudios CEDES.

En su programa Multiverso, en el canal de streaming Neura, Fantino acusó a los economistas de impulsar, por intereses propios, una devaluación del peso.

Su crítica se alineaba con los dichos del Presidente y otros funcionarios, pero ahora con nombre y apellido.

"Su principal entrada de guita es la venta de informes y los cobran en dólares", atacó Fantino.

Y sentenció: "Sus informes son en dólares y con 3 informes mensuales se alquilan un yate en Rímini y ponen a 4 odaliscas a bailar... estos tipos necesitan la devaluación".

La embestida se replicó en las redes sociales y fue intensificada desde las cuentas oficialistas, entre ellas la del Gordo Dan (Daniel Parisini), una de las principales espadas virtuales del oficialismo, que con el hashtag #EconochantasDelCEDES encadenó desde el martes y hasta este jueves más de 48 horas de tuits acusatorios contra los economistas.

La operación, sin embargo, pareció lejos de alcanzar el impacto buscado, seguramente por una suma de factores que lo impidieron, entre ellas el carácter técnico de la discusión y el desconocimiento general sobre qué es el CEDES.

Pero es posible pensar que el intento de escrache virtual no prosperó sobre todo por una razón concreta: la acusación resultó insostenible y, lejos de provocar una cadena de adhesiones, despertó casi unanimidad en el rechazo.

Por lo menos una decena de economistas se empujaban en X para ser los primeros en defender la honestidad intelectual de sus colegas -aún cuando muchos admitían diferencias conceptuales y técnicas con los involucrados- y desmentir a Fantino, y por lo tanto al Gobierno.

El freno más directo lo sufrió el @GordoDan cuando Lucas Llach (afín al oficialismo y muy cercano al ministro Sturzenegger), que había descalificado las acusaciones de Fantino, respondió a la apretada virtual: "No me rompas los huevos... Opino lo que me chifla el moño".

El freno sin metáforas al Gordo Dan representa también un límite a la prepotencia del oficialismo en las redes, instalada desde diciembre de 2023 como una amenaza que haga callar, o al menos dudar, a las voces críticas.

Lejos de acobardarse, entonces, los economistas del CEDES se envalentonaron y respondieron con un comunicado que finalizaron, desafiantes: "No cambiaremos nada".

Está claro que si la intención del Gobierno era silenciarlos, el resultado parece haber sido exactamente el contrario. Y que el poder de fuego de los ejércitos de trolls encuentra su límite en la realidad.