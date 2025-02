Manchester City ganó una batalla legal y puso en jaque a la Premier League

El club fue favorecido en el fallo del tribunal sobre un artilugio legal para evadir el Fair Paly Financiero.

Hoy 14:26

Manchester City logró un fallo favorable en un litigio clave contra la Premier League, lo que podría generar un terremoto en la organización del torneo. La decisión, dictada por un tribunal independiente, declaró ilegales las regulaciones que limitaban los acuerdos de patrocinio con empresas vinculadas a los propietarios de los clubes, generando preocupación por el posible "caos" que esta resolución podría desatar.

El conflicto comenzó en 2021, cuando la Premier League implementó restricciones a las Transacciones entre Partes Asociadas (APT, por sus siglas en inglés), con el objetivo de evitar que clubes como el City y el Newcastle aprovecharan acuerdos de patrocinio "inflados" para eludir el Fair Play Financiero. Sin embargo, el tribunal conformado por Christopher Vajda KC, Lord Dyson y Sir Nigel Teare falló a favor del club de Manchester, invalidando estas reglas y dejando abierta la puerta a reclamos de compensación.

El fallo afecta los acuerdos rechazados entre diciembre de 2021 y noviembre de 2024, lo que podría derivar en millonarias indemnizaciones. Además, el City no se conformó con esta victoria y presentó otro recurso contra nuevas normas aprobadas en noviembre pasado, las cuales establecen que los préstamos de accionistas a los clubes deben estar sujetos a evaluación de valor justo de mercado (FMV). Un nuevo fallo en su favor podría llevar a la Premier League a una crisis de credibilidad y estabilidad.

El director ejecutivo del torneo, Richard Masters, informó la decisión a los clubes a través de un correo electrónico, asegurando que la resolución no afecta las normas actuales. No obstante, medios británicos como Daily Mail y The Guardian advierten que una nueva derrota legal de la liga abriría la puerta para que clubes como el City y el Newcastle obtengan ingresos significativamente mayores a través de patrocinadores relacionados, aumentando su ventaja sobre el resto de los equipos de la competición.

Mientras se espera el veredicto final sobre el segundo reclamo del Manchester City, la Premier League se enfrenta a un panorama incierto, con riesgos financieros y jurídicos que podrían redefinir el futuro del fútbol inglés.