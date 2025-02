Yanina Latorre criticó otra vez a la China Suárez y a Mauro Icardi por un particular hábito

Con su verborragia habitual, Yanina Latorre disparó filosísima contra la China Suárez y Mauro Icardi al referirse a sus posteos por el Día de los Enamorados.

Hoy 05:53

Teniendo presente que al comienzo del romance entre la China Suárez y Mauro Icardi las últimas semanas del año pasado, en medio de la escandalosa separación del futbolista de Wanda Nara, ellos jugaron al misterio, lo cierto que una vez blanqueado el noviazgo no dudaron en mediatizarlo lo que provocó algunas críticas. Y Yanina Latorre ha sido una de ella.

Lo cierto es que desde el comienzo del escandalete Nara-Icardi-L-Gante-Suárez, la comunicadora se mostró crítica con diversas actitudes de los protagonistas así como apoyó otras decisiones de cada uno de ellos.

Así las cosas este viernes, con motivo del día de San Valentín, Yanina se despachó a gusto contra el futbolista y la actriz tras asegurar en su programa radial en El Observador que ella no quería festejar el Día de los Enamorados.

"A mi, mí marido ni me saludó, ni me dijo nada. Ni subió una foto conmigo. Y yo veo que todo el mundo está 'mu, mu, mu'" (mímica de besos)", confió entre risas y señaló picante: "La China Suárez le dijo: 'Gracias por tanto amor a Icardi'. Wanda una foto en la cama con L-Gante. Me aburren chicos".

Fue allí que una de sus compañeras, Juli Argenta, remarcó que “no hay nada de intimidad ya, nada”, en esa clase se parejas, lo que generó una profunda crítica reflexiva por parte de Latorre: “Aparte, en 15 días no hay tanto amor. Vamos a hablar en serio porque le estamos bajando el precio al amor. Hay calentura, recién se conocen, están todos locos, todos despechados”.

En tanto, acto seguido se centró en la foto que la China e Icardi postearon en sus Instagram Stories por el día San Valentín recostados y, fiel a su estilo, la comparó con ella y su marido. “Aparte otra cosa, porque esta gente de la novela turca cada cosa que hace se sacan una foto y la suben. Yo a la mañana igual, si me me llego a sacar una foto con Diego en la cama, vomita la gente. Todo con los pelos parados, todo viejo, arrugado. Yo también. Ojo, yo estoy inflamada cuando me levanto”, contó entre risas.

E indignada por las impecables imágenes que Mauro y la China muestran de ellos en las redes, Yanina Latorre disparó sincera: “Y vos la ves a la China con una cara de paz. Yo creo que por eso me da bronca y él con el ojo cerrado, aparte yo miré la foto, vamos a analizarla. Están iluminados. Ella duerme, él duerme casi sentado y duermen relajados porque yo me imagino cómo duermo”, e hizo graciosos gestos.