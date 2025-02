El escándalo de la cripto $LIBRA: la controversia que involucra al presidente Milei

El impacto de este episodio podría trascender las pérdidas financieras individuales y afectar la credibilidad del gobierno de Milei, que ya enfrenta múltiples desafíos económicos y políticos.

Hoy 08:50

Por Christian Buteler, en diario Ámbito

El ecosistema de las criptomonedas ha sido testigo de numerosas estafas a lo largo de los años, pero pocas han contado con el respaldo inicial de un jefe de Estado. La reciente controversia en torno a la criptomoneda $Libra ha dejado en jaque la credibilidad del presidente de Argentina, Javier Milei, y ha desatado una tormenta de cuestionamientos sobre la transparencia y la seguridad en el mercado de activos digitales.

El inicio del escándalo

El pasado viernes, apenas cerrados los mercados financieros, Milei publicó en sus cuentas oficiales de X (ex Twitter) e Instagram un mensaje promoviendo un supuesto proyecto denominado "Viva La Libertad". Según el mandatario, se trataba de una iniciativa privada diseñada para "incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos nacionales". El anuncio generó una inmediata reacción en el ecosistema financiero y cripto, llevando a una ola de compras en la moneda digital $Libra.

En cuestión de minutos, el token pasó de valer cero a alcanzar un precio de 4,56 dólares, impulsado en gran parte por compras automatizadas realizadas por bots y adquisiciones de gran magnitud. La mayor de ellas fue una transacción individual por 3,5 millones de dólares que se concretó casi instantáneamente tras la publicación de Milei. Sin embargo, lo que parecía un meteórico ascenso pronto se reveló como un esquema clásico de "pump and dump": en menos de una hora, el precio de $Libra se desplomó hasta centavos de dólar, generando millonarias pérdidas para inversores desprevenidos.

Señales de advertencia ignoradas

A medida que el tema ganaba tracción en redes sociales y medios especializados, comenzaron a emerger detalles que ponían en entredicho la legitimidad del proyecto. La página web de $Libra había sido creada el mismo día del anuncio, la aplicación para participar en la iniciativa consistía en un simple formulario de Google, y el correo de contacto estaba registrado en una cuenta de Gmail. Estas señales de alerta, comunes en estafas digitales, no fueron suficientes para frenar la especulación desatada tras el respaldo inicial del mandatario.

Esas dudas y el comportamiento de la moneda digital hizo que muchos preguntaran en las redes sino se trataba de un hackeo en la cuenta del Presidente, pero distintas fuentes oficiales confirmaban la veracidad del posteo, incluso la agencia de noticias Bloomberg publicó que el propio presidente les confirmó el proyecto.

En medio de la creciente controversia y cuatro horas después, Milei publicó un segundo mensaje en el que reconocía su apoyo inicial al proyecto, pero también intentaba desvincularse del escándalo. "No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)", explicó el presidente. Sin embargo, para entonces, el daño ya estaba hecho.

Patrones sospechosos y actores involucrados

Investigaciones preliminares sobre la distribución de tokens revelaron que la mayoría de las tenencias originales de $Libra estaban concentradas en apenas cuatro billeteras, lo que sugiere una estrategia premeditada para inflar su valor y luego liquidar posiciones a expensas de los compradores minoristas. Se estima que los creadores del token lograron embolsar entre 80 y 100 millones de dólares antes de la caída del precio.

El posteo estuvo varias horas fijado en la red social X del Presidente, su veracidad fue confirmada por otros miembros del gobierno, hasta por él mismo a una agencia de noticias financieras, y que se haya lanzado un viernes por la tarde luego del cierre de los mercados y con feriado en los mercados americanos el día lunes es un dato sumamente importante porque así se busca minimizar el impacto de lo ocurrido en el resto de los activos argentinos.

Adicionalmente, el rapero y empresario estadounidense Kanye West reveló que recientemente le habían ofrecido participar en una operación similar a cambio de 2 millones de dólares, lo que indica que la estrategia detrás de $Libra podría haber estado en marcha desde hace tiempo.

Consecuencias para el gobierno y los mercados

El impacto de este episodio podría trascender las pérdidas financieras individuales y afectar la credibilidad del gobierno de Milei, que ya enfrenta múltiples desafíos económicos y políticos. La promoción de una criptomoneda fraudulenta por parte de un jefe de Estado no solo erosiona la confianza de los inversores, sino que también podría atraer el escrutinio de organismos reguladores internacionales.

A corto plazo, la reacción en los mercados podría ser limitada debido al feriado en Estados Unidos el lunes siguiente al incidente. Sin embargo, el comportamiento de los bonos y acciones argentinas en los días subsiguientes brindará una medida más clara del impacto real, pero no parecería que el evento pueda despertar un sell off sobre los activos argentios.

En cuanto a los dólares financieros, podría haber un aumento en la demanda, lo que obligaría al Banco Central a una mayor intervención, aunque sin una desviación significativa de la tendencia reciente. El evento sucedió el viernes, y si bien fue tema principal todo el fin de semana, el dólar crypto se mantuvo estable cerca de los precios de cierre del viernes.

Reflexiones finales

El episodio de $Libra es un recordatorio contundente de los riesgos inherentes a un mercado cripto que, aunque ofrece oportunidades de inversión, también está plagado de trampas para los incautos. En este caso, la aparente falta de diligencia del presidente Milei en la promoción de un proyecto sospechoso golpea la credibilidad que se ha tratado de generar durante estos 14 meses de gestión.

Mientras los inversores asimilan las pérdidas y las investigaciones avanzan, una pregunta clave persiste: ¿Fue esto un error de juicio monumental o hubo un grado de connivencia con los actores detrás del esquema? Las respuestas a esta interrogante podrían tener repercusiones que vayan mucho más allá de los mercados financieros y afectar el panorama político de Argentina en los próximos meses.