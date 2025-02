Hernán Lacunza dijo que el escándalo con $LIBRA afectó la credibilidad de Javier Milei

El exministro de Economía sostuvo que el criptogate “no tiene gravedad institucional”. Dijo que se trató de un grave error de Milei por utilizar de manera poco profesional las redes sociales.

Hoy 08:36

El exministro de Economía de la Nación Hernán Lacunza dio su opinión como economista de las posibles consecuencias que puede tener el escándalo de la criptomoneda $LIBRA en el que se vio involucrado el presidente Javier Milei y si bien consideró que no cree que tenga repercusión a nivel institucional, a diferencia del pedido de juicio político que motiva parte de la oposición, sí cree que hubo graves errores en el manejo de la comunicación por parte del jefe de Estado y que se trató de una “estafa burda”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Entrevistado el lunes por la noche en la señal TN, Lacunza razonó que si bien el Presidente fue “pedagógico” para explicarle a la población que el exceso de emisión depreciaba la moneda, “que es una institución para el desarrollo”, ahora debería aprender que “el abuso de Twitter/X (y las redes sociales, en general) devalúa la palabra del Presidente, otra institución para el desarrollo”.

El titular de Hacienda durante el último tramo del gobierno de Macri apuntó contra el manejo que hace Milei de su cuenta personal de X y dijo que atenta contra la propia intención de generar confianza en los inversores. “No es lo mismo reemplazar instituciones con impulsos si existe un área de comunicación, un área de prensa, una secretaría de comunicación. Participé de gobiernos donde se usaban las redes para comunicar y pasaban 50 filtros profesionales. Claro que se pierde espontaneidad. El rol de un tuitero es anticipar, pero el rol del Gobierno es comunicar fehacientemente con un mecanismo de comunicación masivo como son las redes. Si reemplazamos el criterio institucional por esos impulsos de cualquier funcionario, bueno, nos vamos a comer curvas como la del viernes pasado”, analizó.

Lacunza observó que “el Gobierno es muy refractario a la crítica y la opinión disonante” y que eso conlleva a echar a diferentes funcionarios. Esto lo calificó como un signo de debilidad puertas adentro que podría jugarle en contra. “Es auto-cercenarse a que alguien te advierta algo. Los obsecuentes te impulsan a comerte la curva. Cuando sumás abuso de una herramienta, falta de control institucional y obsecuentes que dicen lo mismo—”el mejor presidente”, “el mejor ministro”—te comés la curva. Temo que esta experiencia, que me parece que no tiene una gravedad institucional—nada que ver con juicio político—puede quedar encapsulada. Pero lo mejor sería aprender de esto para la gestión”.

En específico, sobre la operación de $LIBRA y sus creadores consideró que se trata de “una estafa burda”. “¿Querés financiar proyectos de inversión a micro PyMEs con un financiamiento volátil? No te resistís los activos y pasivos”, ironizó respecto al mensaje con el que Milei había promocionado el proyecto en X y que más tarde borró.

Asimismo, resaltó el hecho de la caída de distintos bonos y acciones argentinas y lo relacionó directamente con la falta de credibilidad y confianza que se desprende de la sugerencia de la promoción de la criptomoneda que hizo Milei. “Un inversor se pregunta si la impericia con la que se tomó la decisión es una excepción o una regla. ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Rodeados de obsecuentes? ¿Son impulsos? ¿Nadie puede advertir? Se instala la duda”, indicó Lacunza, que funge como uno de los economistas principales de Pro.

“Miran todo los inversores, fundamentalmente los números de la macro, que está mejor que hace un año. Pero es comprobable que sirve la institucionalidad, como se demostró con los últimos premios Nobel. La moneda es una institución vital; la credibilidad presidencial, también. Esto lo afecta. No anula el equilibrio fiscal y la prudencia monetaria, no anula nada; son cosas diferentes, pero no es algo que pase gratis”, sostuvo el también exministro de Economía de la provincia de Buenos Aires.

“Si fuera inversor, querría haber escuchado acerca de los errores y cómo se hará para que no se repita, no salir con lo de ‘econochantas’ o lo que hizo el kirchnerismo. Mostrar los mecanismos que se adoptarán para que no se repita, cómo se usarán las redes, cómo conformo mi equipo”, reflexionó sobre las declaraciones que hizo Milei el lunes por la noche.