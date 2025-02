Vuelta a clases: la recomendación de un especialista para proteger la salud visual de los niños

Según el médico Ricardo Passone, cuanto antes se identifiquen problemas visuales como miopía, astigmatismo o hipermetropía, más fácil será tratarlos y asegurar un desarrollo visual adecuado a lo largo de su vida.

Hoy 14:50

El inicio del ciclo escolar representa una oportunidad importante para detectar posibles problemas de salud visual en los niños. En este contexto, el doctor Ricardo Passone, médico especializado en oftalmología, alertó sobre la relevancia de realizar revisiones visuales tempranas, ya que la visión de los niños se desarrolla hasta los 12 años. Según el especialista, cuanto antes se identifiquen problemas visuales como miopía, astigmatismo o hipermetropía, más fácil será tratarlos y asegurar un desarrollo visual adecuado a lo largo de su vida.

"Siempre las alertas las dan los docentes, porque ven de pronto que o no copian lo que ponen en las pizarras, escriben mal o se van de las líneas de los cuadernos. Ellos observan que no tienen una escritura normal o que copian cosas que no corresponden porque no interpretan lo que ven", explicó en Noticiero 7.

Los padres también juegan un papel fundamental en este proceso, ya que suelen notar comportamientos que podrían indicar problemas de visión. "Los padres siempre están observando los chicos y ven por ahí que son un poco torpes, que se llevan por delante una silla, chocan con algo que está delante de ellos o se acercan mucho por ahí a la televisión para poder ver", comentó el especialista.

En este sentido, Passone resaltó que la revisión temprana de la vista es crucial, ya que, de no realizarse, el niño podría desarrollar lo que comúnmente se conoce como "ojo vago", una condición en la que la visión no se desarrolla correctamente debido a problemas refractivos o incluso estrabismo. "Pasados los 12 años ya es muy difícil estimular la visión y lamentablemente el déficit lo tienen de por vida", advirtió.

En cuanto al uso de dispositivos digitales, un tema cada vez más relevante en la vida de los niños, el médico señaló que el abuso de pantallas también puede contribuir al desarrollo de miopía. "Este es un tema bastante controversial porque hoy por hoy, digamos, en el mundo se ha vuelto digital, pero no es conveniente que un chico de 4, 5 o 6 años esté con un celular o con una pantalla para jugar", aseguró Passone.

"Hay que respetar las edades, hay que darles el tiempo adecuado", dijo el doctor, quien recomiendó seguir la regla del 20-20 para evitar problemas visuales: 20 minutos de uso de la pantalla, seguidos de 20 minutos de descanso, y 20 minutos de mirar objetos a lo lejos para relajar la vista.

Finalmente, Passone hizo un llamado a evitar el uso prematuro y excesivo de dispositivos electrónicos en los niños: "Bajo ningún punto de vista, empezar a darle a los chicos el "chupete electrónico", que les llama la mayoría, que es darle el celular dos, tres, cuatro años para que vean dibujitos, porque ahí sí lamentablemente es un chico que lo más probable que va a desarrollar la miopía", cerró.