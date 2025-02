Benjamín Netanyahu aseguró que Hamas pagará un alto precio por no haber entregado el cuerpo de Shiri Bibas

El primer ministro de Israel calificó esta acción como una “violación cruel y malvada” del acuerdo de alto el fuego en Gaza y reiteró su compromiso de recuperar a todos los rehenes.

Hoy 10:17

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este viernes que el grupo terrorista Hamas pagará un alto precio por haber entregado el cuerpo de una mujer gazatí en lugar del de Shiri Bibas, rehén israelí de ascendencia argentina.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Netanyahu calificó esta acción como una “violación cruel y malvada” del acuerdo de alto el fuego en Gaza y reiteró su compromiso de recuperar a todos los rehenes.

“El Estado de Israel inclina la cabeza en memoria de dos niños pequeños, bebés inocentes, los hermanos Ariel y Kfir Bibas, y de Oded Lifshitz, uno de los fundadores del kibutz Nir Oz. Los tres fueron asesinados con una crueldad indescriptible mientras estaban cautivos de Hamas en las primeras semanas de la guerra”, declaró Netanyahu en un mensaje en video.

El primer ministro israelí denunció la brutalidad del grupo terrorista y su engaño en el proceso de entrega de cuerpos.

“La brutalidad de los monstruos de Hamas no conoce límites. No solo secuestraron al padre, Yarden Bibas, a la joven madre, Shiri, y a sus dos pequeños hijos de una manera cínica e inimaginable, sino que además no devolvieron a Shiri junto a sus niños, sus pequeños ángeles, y en su lugar entregaron el cuerpo de una mujer gazatí”, afirmó.

El informe del Instituto Nacional de Medicina Forense de Israel reveló que, aunque dos de los cuerpos entregados por Hamas correspondían a Ariel y Kfir Bibas, secuestrados con 4 años y 9 meses, el tercer cuerpo no pertenecía a su madre, Shiri Bibas, ni a ningún otro rehén israelí.

“Durante el proceso de identificación, se determinó que el cuerpo adicional recibido no es el de Shiri Bibas y no se encontró coincidencia con ningún otro rehén. Se trata de un cuerpo anónimo y no identificado”, confirmó el Ejército israelí en un comunicado.

Netanyahu insistió en que Israel tomará medidas contra Hamas por esta violación del acuerdo.

“Actuaremos con determinación para traer de vuelta a Shiri a casa, junto con todos nuestros secuestrados, tanto vivos como muertos, y aseguraremos que Hamas pague el precio completo por esta cruel y malvada violación del acuerdo”, advirtió.

El Ejército israelí reiteró que Ariel y Kfir Bibas fueron “brutalmente asesinados” por Hamas en noviembre de 2023, un mes después de su secuestro en el ataque del 7 de octubre. Netanyahu replicó esta versión en su mensaje, aunque no proporcionó más detalles.

En contraste, el 29 de noviembre de 2023, Hamas había declarado que Shiri, Ariel y Kfir Bibas murieron en un bombardeo israelí antes de la tregua de ese momento, algo que Israel desmintió.

Desde su secuestro, los niños Ariel y Kfir Bibas se convirtieron en símbolo de la crisis de rehenes. Hamas filmó su captura y difundió las imágenes, lo que generó indignación internacional. Kfir, con nueve meses de edad, era el rehén más joven del conflicto.

La crisis por la desaparición del cuerpo de Shiri Bibas agrava la situación del alto el fuego en la Franja de Gaza.

La guerra comenzó como represalia al ataque del 7 de octubre, en el que milicianos palestinos mataron a 1.200 personas en Israel y secuestraron a 251.

Entre los secuestrados estaba la familia Bibas, aunque el padre, Yardén Bibas, fue liberado el 1 de febrero de este año en un intercambio de rehenes por presos palestinos.

Netanyahu concluyó su mensaje con una promesa de justicia para las víctimas: “Que la memoria sagrada de Oded Lifshitz, Ariel y Kfir Bibas permanezca en el corazón de la nación para siempre. Que Dios vengue su sangre, y también nosotros”, afirmó.

La devolución de los cuerpos formaba parte de la primera fase de la tregua entre Israel y Hamas, que entró en vigor el 19 de enero.

Como parte del acuerdo, 19 rehenes israelíes han sido liberados a cambio de la excarcelación de más de 1.100 prisioneros palestinos.

El engaño de Hamas ha incrementado las tensiones en la región, poniendo en riesgo la segunda fase del alto el fuego, prevista para marzo.

Israel insiste en que Hamas debe entregar todos los rehenes restantes y cumplir con lo pactado, o enfrentará una respuesta contundente.