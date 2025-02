¿Se cae el pase de Villagra? River aún no define su futuro tras la oferta del CSKA Moscú

Con la negociación con Foster Gillet truncada, el club ruso no se mueve de la propuesta.

Hoy 14:40

La novela sobre el futuro de Rodrigo Villagra suma un nuevo capítulo y en River ya empiezan a perder la paciencia. Con el acuerdo con Foster Gillett completamente descartado, el mediocampista sigue sin club definido y su regreso al plantel millonario no está descartado. La única oferta concreta sobre la mesa es la del CSKA Moscú, que propuso pagar 3,5 millones de dólares por el 50% del pase, pero la dirigencia no acepta desprenderse del jugador por ese monto.

El club ruso, que recientemente adquirió los pases de Esequiel Barco y Pablo Solari, se plantó en su oferta y se niega a subirla a los 5 millones que River esperaba recibir. Ante este panorama, la decisión final está en manos de Jorge Brito y su comisión directiva, que deben evaluar si aceptan una venta en condiciones desfavorables o si reincorporan al futbolista al plantel.

Villagra, harto de la incertidumbre

El propio Villagra también atraviesa un momento de desgaste. Después de más de 23 días entrenándose por su cuenta, expresó su frustración y dejó en claro su postura: si no se resuelve su salida este fin de semana, considerará que el preacuerdo con River ya no tiene validez y pedirá volver al equipo.

El volante llegó al club a comienzos de 2024 a pedido de Martín Demichelis, pero nunca logró afianzarse. Cuando Marcelo Gallardo regresó al banco, pasó a ser una opción secundaria, aunque terminó el año como titular. Sin embargo, su continuidad en el equipo no parece estar en los planes del DT, quien no lo considera un jugador clave para su esquema.

¿Qué pasará si no se concreta la venta?

Si las negociaciones con el CSKA no prosperan y River no encuentra otro destino para el mediocampista, el club deberá definir qué hacer con su ficha. En caso de reincorporarse al equipo, Villagra tendrá una charla con Gallardo para evaluar cuál será su rol. Sin embargo, todo indica que la relación entre ambas partes está desgastada y el desenlace podría no ser el esperado.

Mientras tanto, la dirigencia millonaria sigue buscando alternativas para no perder gran parte de la inversión original y, al mismo tiempo, cerrar de una vez por todas una historia que ya tomó tintes insólitos.