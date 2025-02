Santi Maratea fue presentado como nuevo refuerzo de un club del ascenso y revolucionó las redes

El influencer jugará en el Club Atlético Colegiales y prometió luchar por un puesto.

Hoy 11:06

El Club Atlético Colegiales sorprendió al anunciar el fichaje de Santi Maratea. El reconocido influencer comenzará a entrenar este viernes con el equipo de reserva de la institución, según se confirmó a través de un video publicado en la cuenta oficial de Instagram del club.

Un proyecto con seriedad, según Maratea

En su presentación, Maratea dejó en claro que no busca privilegios en su incorporación al plantel: "La idea no es que me metan de la nada a jugar en Primera ni mucho menos; es entrenar, progresar y ganarme mi lugar si se me da la posibilidad."

El influencer, conocido por sus campañas solidarias, aclaró que este proyecto está lejos de ser una colecta o una acción de marketing: "No voy a hacer una colecta. No se asusten. El fin es, con seriedad, poder meterme, entrenar, compartir tiempo con el club y con los chicos del plantel."

Reacciones divididas entre los hinchas

La noticia generó diversas opiniones entre los seguidores del club. Mientras algunos apoyaron la decisión, otros cuestionaron la seriedad del proyecto.

Una usuaria comentó: "No me representa en absoluto esta acción, Cole."

Otro hincha expresó su preocupación por el esfuerzo de los jugadores que luchan por un lugar en el equipo: "¿Seriedad? Deciles a los pibes que se pierden cumples, se levantan temprano, dejan la vida por llegar, viajan con sus familias, sol, lluvia, frío… ¡Esto también mata al fútbol!"

Sin embargo, algunos seguidores mostraron su apoyo al influencer, destacando su compromiso físico y su intención de tomarse el desafío en serio: "Se nota el cambio físico que estás metiendo, ¡ojalá se te dé y puedas ganarte un lugar en el equipo!"

Incluso hubo lugar para comparaciones con personajes de ficción, como en el comentario de un fan que escribió: "¿Soy el único que piensa que está igual a ‘El Beto’ de Metegol?"

Un desafío inusual en el mundo del fútbol

El fichaje de Maratea por Colegiales rompe con los moldes tradicionales y plantea un desafío inusual para el influencer. La expectativa ahora está puesta en ver si podrá adaptarse a las exigencias del fútbol profesional y ganarse un lugar dentro del equipo con esfuerzo y dedicación.