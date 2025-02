Tras condenarlo por la estafa de Generación Zoe, retiraron a Cositorto a los gritos y esposado

Luego de conocerse la condena, el acusado insultó al juez a los gritos y éste ordenó que lo sacaran esposado.

El Tribunal de Juicio declaró la culpabilidad de Leonardo Cositorto y otros tres imputados por la millonaria estafa a 98 ahorristas de Goya que confiaron sus fondos a Generación Zoe, tentados por las altísimas tasas de retorno que prometían. Dos de los referentes locales, los hermanos Nicolás Ismael (31) y Javier Nicolás Medina (28) fueron absueltos porque para los jueces no se pudo probar su responsabilidad más allá de que salían a captar ahorristas.

Un momento de tensión se vivió cuando Cositorto, considerado por los jueces como el jefe de una asociación ilícita, interrumpió al presidente del Tribunal cuando explicaba el fallo ante una sala colmada. “Está mintiendo, es una vergüenza”, estalló, al tiempo que el magistrado ordenaba a los policías que lo esposaran y retiraran de la sala. Ocurrió cuando el juez dijo que Generación Zoe había vaciado y cerrado las cuentas bancarias dos meses antes dejar de pagar a los ahorristas.

El presidente del Tribunal de Juicio, Ricardo Carbajal explicó la forma en que operaba la organización, que no había inversiones y que en realidad buscaban apropiarse del dinero de los ahorristas. Para el Tribunal, el caso encuadra en una “coautoría por división funcional de tareas” y le adjudicaron el rol principal a Cositorto. Maximiliano Batista, Miguel Ángel Echegaray y Lucas Camelino fueron declarados culpables de integrar una asociación ilícita y las 98 estafas.

Cuando todos esperaban que la audiencia de cesura de pena se fijara para la próxima semana, Carbajal dispuso que se realizará a partir de las 11.30.

Este viernes a las 8.30 se reanudó el juicio y todos los imputados tuvieron la posibilidad de dirigirse a los jueces. El primero en hablar fue Lucas Camelino (38), quien reiteró su inocencia y agradeció a los jueces por “permitir que salga a la luz la verdad” y por haberlos escuchado.

En el mismo sentido se pronunció Miguel Ángel Echegaray (59), quien está acusado de ser uno de los organizadores de la banda. Por su parte, los hermanos Nicolás Ismael Medina (31) y Javier Nicolás Medina (28), se mostraron confiados en una absolución “porque pudimos demostrar que somos inocentes y quién es la persona responsable” del no pago. Sin mencionarlo, volvió a apuntar a Jonathan Vargas, otro de los referentes locales de Generación Zoe que fue desvinculado de la organización poco antes del derrumbe del esquema Ponzi.

Maximiliano Batista (44), otro de los que puede terminar con una condena cercana a los quince años, sostuvo que “todavía no entiendo el perjuicio” que causaron con Generación Zoe y cargó contra la Fiscalía y el abogado querellante Pablo Fleitas “no fueron claros porque hasta hoy no sabemos de qué se nos acusa”.

Como era de esperarse, el más locuaz fue Cositorto. En primer lugar agradeció “a Dios y el trabajo de los abogados”. Insistió en que quiere “responder ante la gente que no cobró", pero que puede hacerlo "estando preso”. Para el ex CEO de Generación Zoe “no hubo dolo, no hubo asociación ilícita” y se tomó un tiempo para pedirle disculpas al presidente del Tribunal, Ricardo Carbajal, “por los cruces que tuvimos durante el juicio”, situaciones que atribuyó “a mi vehemencia”.

El miércoles, los fiscales Guillermo Barry y María Eugenia Ballará habían pedido la condena de los seis imputados. A Cositorto, Echegaray y Batista les adjudicó ser los organizadores de la asociación ilícita y de haber montado una serie de empresas para generar confianza en la gente. A los referentes locales los acusó de ser parte del engranaje delictivo. En el mismo sentido se pronunció Fleitas.

Los defensores de los seis imputados, en tanto, apuntaron a la inexistencia de una asociación ilícita y buscaron encuadrar el caso en un incumplimiento contractual que debió ser dirimido en el fuero Civil.



Fuente: Clarín