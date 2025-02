El Gobierno descarta designar a una mujer en la Corte y define si nombra por decreto a Lijo y García-Mansilla

La Casa Rosada cambió la decisión de no designar al juez federal por decreto en caso de que el Senado no quisiera tratar su candidatura.

Hoy 22:07

El Gobierno descarta designar a una mujer en la Corte Suprema y reevalúa la estrategia para impulsar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. Javier Milei definirá en estos días si nombrará por decreto a sus candidatos al máximo tribunal luego de volver de su viaje a los Estados Unidos. “La medida se va a terminar de cerrar cerca del lunes”, expresan en Nación.

La Casa Rosada cambió la decisión original de no designar al juez federal por decreto en caso de que el Senado no trate su candidatura en sesiones extraordinarias: ahora sostiene que “salen los dos decretos o ninguno”. En Balcarce 50 aseguran que desestimaron el “Plan B” y que no avanzaron los contactos con los candidatos suplentes.

Se trata de los abogados Carlos Laplacette, Alberto Bianchi, Ricardo Ramírez Calvo y el exjuez federal Ricardo Rojas. El Ejecutivo hizo circular la lista de nombres para presionar a la oposición en el medio de las negociaciones por los votos de Lijo en la Cámara Alta.

Un sector del oficialismo analiza los perfiles de los juristas para sumarlos a la gestión en otros cargos. Los primeros tienen llegada al asesor presidencial Santiago Caputo, que los conoció a través de su padre, el escribano Claudio Caputo, por vínculos profesionales.

La mesa judicial del oficialismo mantuvo una serie de reuniones este jueves tras la caída de la sesión -prevista para hoy- en la que iba a tratarse el pliego del juez federal. Participaron Caputo, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y el abogado Santiago Viola, que es el apoderado de La Libertad Avanza y tiene vínculo con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

No se tomó una decisión en ese encuentro y los cercanos a los funcionarios evitaron dar definiciones. “La palabra final la va a tener el Presidente, que va a tomar una determinación cuando vuelva a la Argentina”, expresan en Nación. En Balcarce 50 reconocen que convocaron a sesiones extraordinarias hasta el 21 de febrero para contar con una semana de receso legislativo, de forma de tener la posibilidad de nombrar a sus candidatos sin pasar por el Congreso antes del 1 de marzo.

El consultor viajó luego a los Estados Unidos para participar de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) de este sábado. Caputo se encontrará con Milei en Washington, donde sus cercanos esperan que analicen las implicancias de la medida. Una de las preocupaciones del entorno de Mansilla es que el Senado rechace un decreto con su designación.

En la Casa Rosada aseguran que ya tienen borradores de los decretos del juez federal y del académico y descartan negociar una ampliación de la Corte Suprema en el corto plazo. Se trata de uno de los puntos de la negociación que mantuvo Amerio con el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Martín Mena.