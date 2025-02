Mauricio Macri toma distancia del Gobierno y se diluye cada vez más la posibilidad de un acuerdo con LLA

Pese a las intenciones de uno y otro lado, el pacto se dilata. Todo indica que se resolverá distrito por distrito. “Hoy hay un 95% de posibilidades de que vayamos separados”, indicaron cerca del expresidente.

Hoy 16:26

Las idas y vueltas entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) sumaron una más este viernes, en ese tire y afloje sobre las posibilidades de sellar un acuerdo político y electoral. Tanto el presidente Javier Milei como el líder del PRO, Mauricio Macri, dijeron en varias oportunidades sus deseos de forjar una alianza, pero sus dichos no se reflejaron en hechos.

“No hay avance de ningún tipo”, repiten como un mantra cerca del expresidente. Y es difícil que lo haya luego de su última crítica pública. “Le preguntaría a Milei dónde caen todos los elogios que hace de mi persona si todo el tiempo lo único que recibimos es destrato, descalificación, falta de respeto al partido, a algunos dirigentes y ahora a mí también”, afirmó el titular del PRO en conferencia de prensa desde Arrecifes, donde acompañó al intendente Fernando Bouvier en una recorrida.

En las filas del expresidente ratificaron que el acuerdo “está cada vez más lejos”. Las dificultades se potencian en la Ciudad de Buenos Aires, donde el jefe de Gobierno, Jorge Macri, no es muy entusiasta de la idea de sellar un pacto. Incluso en La Libertad Avanza hablan de que “los primos” (por Mauricio y Jorge) son quienes ponen trabas. En el entorno del expresidente invierten el peso de la carga y señalan al entorno de Milei como responsable de los desencuentros.

“Macri no habla hace mucho con Milei y el acuerdo está más lejos que nunca”, indicaron. En la práctica, el expresidente estuvo días atrás en Rosario con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y ratificó su respaldo en la competencia legislativa de abril contra La Libertad Avanza.

Esta situación no se repite en la provincia de Buenos Aires -la otra región clave- donde los referentes del PRO en el territorio están trabajando para articular un acuerdo con LLA. Al frente de las conversaciones están los diputados nacionales Cristian Ritondo y Diego Santilli, a los que se suma el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.

“Seguimos apostando a juntarnos en Provincia, para ganarle a Axel Kicillof”, aseguraron en el entorno de los legisladores mencionados. Y agregaron: “Nosotros tenemos claro que lo mejor para los bonaerenses es que las opciones de cambio vayan juntas para poder derrotar al kirchnerismo y empezar a impulsar el cambio también en provincia”.

“Es lo que piensa el PRO. Estamos de acuerdo en ir en alianza para ganarle al kirchnerismo en 2027. Mauricio lo expresó públicamente hace poco tiempo, hasta armó una mesa de trabajo con nombres y apellidos. Pero el Gobierno no respondió nunca más”, aclararon cerca de Macri a TN. Y remarcaron: “El problema no está en el PRO. El Gobierno dice una cosa y no actúa en consecuencia. Son ellos los que no quieren un acuerdo electoral”.

“Santilli y Montenegro dicen lo mismo que Macri, que Ritondo. Si vamos separados, perdemos. Nosotros estamos abiertos a la conversación”, expresó otro armador del PRO a este medio. No obstante, hizo hincapié en que “hay un nivel de ataque y agresión permanente a la gestión de la Ciudad por parte de legisladores de LLA, por lo que ahí no sería posible un acuerdo. Pero en el resto sí”.

“Seguimos abiertos a tener un acuerdo electoral, pero si el Gobierno no actúa, no puede hacer mucho más el PRO”, explicaron cerca de Macri. Y advirtieron: “No hay ninguna línea de conversación por ahora como para definir estrategias y candidaturas. Si no hay acuerdo presentarán su propia lista y nosotros también. Hoy hay un 95% de posibilidades de que vayamos separados”.