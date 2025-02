El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo en conferencia de prensa en Casa Rosada: “Este mecanismo fue usado por Perón, Menem y Macri”.

El Gobierno respaldó la designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en comisión para la Corte Suprema. El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo en conferencia de prensa en Casa Rosada: “Este mecanismo fue usado por Perón, Menem y Macri”. Además, el funcionario cuestionó al Senado, al plantear que la Cámara Alta “tuvo más de un año” para definir sobre los pliegos.

Adorni dijo inicialmente: “Los jueces están designados en comisión. Esa es la decisión del presidente Javier Milei, es lo que está ocurriendo y se seguirán los pasos legales que se requieran para que esto efectivamente sea así. No hay mucho más para aclarar, después de un año que el Senado teniendo pliegos de dos personas, que cumplían con los requisitos técnicos y de idoneidad, no han logrado avanzar y, por supuesto, está dentro de las atribuciones constitucionales del Presidente”.

El vocero presidencial destacó: “Un año estuvo el Senado en posición de resolver este tema y no lo hizo. Tal vez no hay nada más republicano que el Senado, porque los jueces los propone el Presidente, y no debería existir otra causal de no aprobación de un pliego si no es por una cuestión estrictamente técnica o de idoneidad, que ambos cumplen con creces. Es difícil comprender la definición de que nos tomamos una atribución inconstitucional, cuando fue este mecanismo usado por todo el espectro político, que van desde Juan Domingo Perón, Raúl Alfonsín, Carlos Menem o Mauricio Macri, y que el mecanismo fue convalidado por la propia Corte Suprema”.

Adorni salió al cruce de las críticas de Unión por la Patria, que habló de “una maniobra que viola de manera tajante lo dispuesto por la Constitución Nacional”. El funcionario planteó: “Son cuestiones que solo esgrimen la necesidad de confundir a la gente. Cuando no hay nada más republicano que la Corte, el máximo tribunal, tenga sus funciones plenas en virtud de que sus miembros estén en funciones. Descreemos del fin último de los comunicados, todo fue dentro de la ley y la Constitución. Todo lo que digan reviste cuestiones más políticas que de los pliegos”.