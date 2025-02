La peor decisión de Javier Milei: Lijo y García-Mansilla por la ventana, tras haber fracasado en el Senado

Por Marcos Novaro para TN

Finalmente, el criptoescándalo desatado la semana pasada no disuadió al presidente de generarse, a continuación, otro conflicto con el Parlamento, la Justicia y la opinión pública, que masivamente vienen rechazando a sus candidatos, sobre todo a Ariel Lijo, para la Corte Suprema. No parece haberle importado en lo más mínimo, tampoco, sumarle así otra mancha más a su ya flaco currículum en temas republicanos.

Probablemente fue al revés: el escándalo con $Libra, que todavía va a dar mucho que hablar en la Justicia, en el Congreso y en la escena pública, puede que lo haya terminado de convencer de la necesidad de dar este golpe de mano, con el que espera formar, de inmediato, una mayoría afín, tal vez “automática”, habrá que ver, en el máximo tribunal.

El presidente puede haber calculado, además, que de desatarse un nuevo escándalo sería hasta mejor: por eso de que la mejor forma de esconder un elefante es en una manada de elefantes. La nueva trifulca al menos relegará de la atención a la anterior.

Y, por sobre todo, Milei ya sabe a esta altura que nadie cree que es un presidente que se preocupe por la división de poderes, el gobierno de la ley o el respeto de los procedimientos, y lo que tiene que temer más es que lo vean, encima, como un matón débil y frustrado, un atropellador que actores más débiles logran frenar. Así que debía dejar en claro, después del papelón de $Libra, en el que un pibe de 28 años con una laptop lo viene corriendo con la vaina, que sigue siendo el machazo que siempre se sale con la suya, que va para adelante quieran o no los demás acompañarlo o avalarlo.

El corolario de un resonante fracaso

El problema principal, de todos modos, no es qué piensen los votantes, si siguen o no comprando el buzón del macho alfa, tóxico pero macho alfa al fin. Sino si con su decisión el presidente está ganando terreno para vencer las resistencias institucionales planteadas hasta aquí a la consagración de sus dos candidatos. Y esto sigue siendo improbable. Tal vez incluso se haya vuelto más improbable que antes. Porque para la oposición, probablemente toda ella, sin distingos entre dialoguistas y duros, impugnar las designaciones por decreto se vuelva una cuestión de vida o muerte, tanto o más que lo que desde la perspectiva de Milei fue firmarlas.

El fondo de la cuestión es, y el presidente lo sabe muy bien, por eso hace mucho esfuerzo por disimularlo en su comunicado oficial, que esta decisión por decreto es el corolario de un resonante fracaso en la tarea desplegada durante todo un año para remover obstáculos a su voluntad.

El Senado ya se negó, durante todo 2024, a aprobar estas candidaturas. No es que se “negó a tratarlas”, como dice el comunicado, sino que se negó a apoyarlas. Y el gobierno fracasó en todos sus esfuerzos por remover esa negativa, ofreciendo transacciones non sanctas al peronismo, imponiendo disciplina manu militari en sus propias filas, haciendo oídos sordos a las innumerables objeciones planteadas por todo tipo de actores, de todos los colores ideológicos, más o menos afines a las ideas del gobierno.

El Ejecutivo sostiene ahora que “el Senado debió haber prestado acuerdo a los candidatos propuestos” por él, y que, sin embargo, “han evadido respetar la decisión de este gobierno, aun cuando la falta de pronunciamiento implica un grave daño al funcionamiento de uno de los tres poderes de la República”.

La Corte ya se pronunció sobre este último punto: ella puede seguir funcionando con normalidad, designando miembros interinos en caso de necesidad, como ya ha hecho en el pasado. Punto en contra del argumento oficial.

Pero, además, el Senado hizo su trabajo, consideró los pliegos, solo que no se formó mayoría para aprobarlos. Si recién hace pocas semanas, el 12 de febrero, durante las sesiones extraordinarias, salió un dictamen de mayoría, una mayoría muy precaria encima, de la Comisión de Acuerdos, es falso que el Senado se negara a tratarlo en las sesiones ordinarias del año pasado: simplemente pasó que el oficialismo venía fracasando hasta último minuto en conseguir ese dictamen. Y si aun contando con el dictamen tampoco se trataron los pliegos en una sesión plenaria posterior no fue porque los senadores no quisieran sesionar, sino porque el oficialismo advirtió que saldría derrotado y decidió no incluir el tema. Podría haberlo hecho cuando se votó la suspensión de las PASO, pero lo dejó para otro día y luego suspendió la convocatoria. Segundo argumento que se hunde.

Por último, la comparación con otros presidentes, muchos de ellos ilustres, que durante sus gobiernos designaron jueces para la Corte por decreto, por las mismas razones recién expuestas, tampoco se sostiene. Es cierto que lo hizo Alfonsín, lo hizo Macri y en el pasado remoto fue aún más frecuente. Pero en todos los casos se trató de nominaciones que no habían sido previamente consideradas y resistidas por los legisladores, con las que los presidentes de turno resolvieron problemas concretos y urgentes en la Justicia (no unos que la propia Corte niega y que se podrían resolver en el Senado en pocos días más), y lo hicieron, además, en todos los casos, seleccionando candidatos que tenían altas chances de sortear el Senado (y de hecho allí luego esos decretos serían respaldados).

Milei hizo acá todo lo contrario: primero intentó esta vía, la del Senado, y como fracasó, ahora recurre al decreto. ¿Por qué piensa que un hecho consumado, impuesto casi el último día hábil antes de que vuelvan a sesionar las cámaras, va a convencer a más senadores que una propuesta que respetaba sus atribuciones?

Tal vez lo que espera no es que se sumen así avales, sino que se pueda prolongar el mismo estado de indefinición que hubo hasta aquí en esa cámara: no hay mayoría para votar los nombres que quiere el gobierno, pero tampoco sesión en que se los rechaza, porque los opositores están muy divididos y la presidenta del Senado está acorralada; y por tanto la situación sigue y sigue hasta que se “normaliza”. Lo que podría resolverse a favor del gobierno si en octubre próximo la composición de la Cámara Alta cambiara a favor suyo, y las resistencias desde entonces se deslegitimaran y desarticularan.

Pero puede también que la invitación que le está haciendo el Ejecutivo al Senado a pelear tenga un efecto contraproducente para el primero. Es lo que amedrenta al propio beneficiario del decretazo: Ariel Lijo se resiste a renunciar a su cargo de juez federal, porque teme que el nuevo empleo que le consiguió Milei por decreto no dure mucho, y quiere tener donde refugiarse en la eventualidad de que lo saquen de la Corte por las buenas unos senadores enojados al ver cómo lo meten ahora en ella por las malas.