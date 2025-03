A 8 días de la desaparición de Lian en Córdoba, se hicieron nuevos allanamientos y rastrillajes

El nene fue visto por última vez hace más de una semana, en el patio de su casa. No se descarta ninguna hipótesis.

Hoy 15:08

A más de una semana de la desaparición de Lian Gael Flores Soraide en Córdoba, se realizaron nuevos allanamientos en otra comunidad boliviana de ladrilleros en Villa María.

El lugar se encuentra a 30 kilómetros de la zona cero, donde fue visto por última vez el nene de 3 años, sobre la vieja ruta 9.

Del operativo participaron los investigadores, la Gendarmería, la fiscal federal que lleva adelante la causa, los dos fiscales provinciales y el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.

Hasta el momento no se descarta ninguna hipótesis, por lo que, si bien la familia no está en el foco de la Justicia, no quedó desligada del todo en la investigación.

Los profesionales llegaron al lugar a buscar rastros que ayuden en la investigación debido a que de esa zona se secuestraron dos camionetas blancas durante la semana que dos de los testigos que están cerca de la casa de Lian dijeron haber visto.

Sin embargo, luego de casi cinco horas de allanamiento no pudieron rescatar ningún dato positivo. También les tomaron las huellas a menores que viven allí para poder identificarlos. “Se está trabajando en conjunto el fuero federal de Bell Ville con el de la provincia de Córdoba. Siempre de manera coordinada y conjunta”, especificó Quinteros.

De igual manera, explicó que el trabajo con los perros es de manera previsoria, pero no porque haya algún dato concreto. “Hemos puesto absolutamente todo, con tecnología de punta para buscarlo, hemos rastrillado desde el punto cero y seguimos trabajando para encontrar a Lian. Acá no se paró ni siquiera de noche porque trabajamos con 14 drones, ocho de ellos térmicos”, especificó el titular de Seguridad provincial a los medios. También precisó que ya son 16 los allanamientos en la zona.

Con el pasar de los días comenzó a cobrar más fuerza la teoría de que a Lian se lo llevaron. Es por eso que en las últimas horas, a pedido de la fiscal Virginia Miguel Carmona, el procurador Eduardo Casal dispuso que la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) intervenga en el caso del niño de 3 años desaparecido desde el 22 de febrero en la localidad de Ballesteros Sud.

Hasta el momento no hay sospechosos ni detenidos en el caso. Lo único que se sabe es que se secuestraron 6 vehículos y más de 20 celulares.

Desde la desaparición, más de 300 personas, entre efectivos de la Policía de Córdoba, la Policía Federal, Gendarmería, el Ejército, baqueanos y vecinos, participaron de la búsqueda. A ello se agregaron drones y helicópteros equipados con cámaras infrarrojas, que rastrillaron las zonas de difícil acceso, como campos de soja, maizales, pozos y zanjas.

Sumado a ello, en las últimas horas, el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Gobierno de la provincia de Córdoba lanzaron una recompensa de $20 millones para quienes brinden información sobre el paradero de Lian Gael Flores Soraire.

Cualquier dato útil y verificable que se tenga sobre Lian debe ser comunicado a la línea telefónica gratuita 134. De acuerdo al comunicado, el Programa de Recompensas garantiza el total anonimato de quienes brinden datos.