Javier Milei acusó a Facundo Manes de “mentiroso” y aseguró que el diputado no fue agredido en el Congreso

Horas después de la acusación realizada por dirigente radical, el Presidente y dio a entender que no existieron golpes.

El discurso de Javier Milei en la apertura de las sesiones legislativas se vio interrumpido por el radical Facundo Manes, con quien mantuvo un tenso enfrentamiento. Al terminar el acto, el diputado denunció que, mientras discutía con el asesor Santiago Caputo, recibió dos golpes de puño por la espalda. Horas después, el mandatario compartió un video para desmentir las acusaciones.

Mientras el jefe de Estado exponía su intención de acelerar los nombramientos en los cargos vacantes del Poder Judicial, en una medida que fue recibida con aplausos por parte del oficialismo, el legislador opositor reaccionó de manera inmediata.

Manes levantó un ejemplar de la Constitución Nacional en señal de protesta, recordando que Milei había designado jueces por decreto en el pasado. Ante este gesto, el presidente no dudó en responder desde el estrado, dirigiéndose directamente al diputado con un comentario que encendió aún más los ánimos en el recinto.

“Leela, Manes, te va a hacer bien, supuestamente vos entendés cómo funciona el cerebro y parece que no aprendiste nada. Leela bien”, expresó Milei durante la apertura de sesiones. Al referirse a la Constitución Nacional señalada por Manes, el mandatario sostuvo que “quizás tu versión es con inteligencia artificial y cambia de libertaria a kirchnerista como hiciste vos, Manes”.

En cuanto terminó la Asamblea Legislativa, Manes se enfrentó cara a cara con Santiago Caputo en uno de los pasillos del Congreso y tuvieron que separarlos. Minutos después, denunció ante los medios de comunicación que no solo fue amenazado por el asesor del presidente, sino que fue golpeado.

“Vino alguien y me pegó dos piñas”, denunció el diputado e hizo la mímica del ataque. Si bien no pudo identificar a la persona que lo golpeó, aseguró que no fue Caputo. Durante la madrugada del domingo, Javier Milei se hizo eco de la situación y desmintió a Manes.

En su perfil de X (ex Twitter), el mandatario compartió un video en el que se compila la acusación de Manes y la palmada que Caputo le dio al finalizar la discusión.

Junto con las imágenes, Milei afirmó: “Aquí la prueba de lo mentiroso que es Manes y de la basura que son los periodistas que intentaron hacer de esto un escándalo". Además, el mandatario consideró que “muchos periodistas son parte del problema. Coimeros”.

Cómo se inició el enfrentamiento de Manes con Milei y Caputo en el Congreso

El conflicto se desató luego de que el presidente leyera el capítulo especial que había respecto de los cambios que buscaría implementar en el Poder Judicial, entre ellos, mencionó la intención de acelerar los nombramientos de funcionarios para ocupar los cargos que se encuentran vacantes. En ese instante, Manes tomó una Constitución Nacional en señal de protesta, al recordarle que había designado a dos jueces por decreto.

“Leela, Manes, te va a hacer bien. Supuestamente, vos entendés cómo funciona el cerebro y parece que no aprendiste nada”, respondió Milei, quien además ironizó sobre el radical: “Quizás tu versión es con inteligencia artificial y cambia de libertaria a kirchnerista, como hiciste vos”. La intervención del presidente fue acompañada por aplausos del oficialismo.

La tensión escaló cuando el presidente del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, cuestionó el apartado que indicaba que se agravarían todas las penas existentes al consultar si la medida también abarcaría a las estafas virtuales, en referencia al caso de la criptomoneda $LIBRA.

Fue allí que comenzaron los gritos desde los palcos libertarios, entre ellos, el presidente del bloque de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo, le gritó: “Bajo y te cago a trompadas”, mientras que el asesor presidencial Santiago Caputo desafió a Manes a mirarlo a los ojos. En respuesta, el radical volvió a levantar la Constitución Nacional.

Tras la finalización de la Asamblea Legislativa, el conflicto continuó en los pasillos del Congreso. Según testigos, Manes y Caputo intercambiaron insultos hasta quedar cara a cara, momento en el que tuvieron que ser separados. En un video captado por el influencer libertario Fran Fijap se observa cómo Caputo y Manes quedan cara a cara, antes de que la grabación se corte abruptamente.

Minutos más tarde, el diputado radical afirmó haber sido amenazado por Caputo y sostuvo que posteriormente fue agredido por un tercero: “Vino alguien y me pegó dos piñas”. En declaraciones a la prensa, aseguró que no pudo identificar al agresor, pero apuntó que se habría tratado de alguien del entorno del asesor presidencial.

Allegados al asesor presidencial reconocieron que hubo un altercado luego del discurso de Milei y dijeron que no sabían si hubo una agresión física. “Desconocemos si otra persona le pegó a Manes, pero Santiago seguro no fue”, dijeron.

Después de los incidentes que marcaron el final de la apertura de sesiones legislativas, Manes se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el líder del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, y Pablo Juliano, para solicitar las grabaciones de seguridad del Congreso.

En calidad de presidente del bloque que integra el diputado agredido, Juliano presentó una denuncia en la comisaría de la Cámara de Diputados por “violencia y amenazas”. Y explicó: “Pedimos los videos para determinar quién fue el que le pegó. Las amenazas fueron de Santiago Caputo”.

Bajo el punto de vista del representante de Democracia para Siempre, el episodio fue “dramático” y criticó la restricción a la prensa en el recinto: “Ahora entendemos por qué los habían corrido a ustedes, porque no querían que estuvieran en los pasillos del Congreso haciendo su trabajo”.

Por su parte, el sector de Seguridad del Congreso informó que las grabaciones estarán disponibles a partir de mañana. Cerca de la medianoche, Juliano esperaba que los agentes de la Policía Federal que se encontraban en el recinto lo citaran para que pudiera declarar y narrar lo ocurrido.