El papa Francisco ya lleva 17 días hospitalizado: ¿cómo evoluciona su salud?

El pontífice, de 88 años, está internado desde el pasado viernes 14 de febrero por una bronquitis con infección polimicrobiana a la que se sumó una neumonía bilateral.

Hoy 08:08

El papa Francisco “ha descansado bien toda la noche”, informó este lunes la oficina de prensa del Vaticano, mientras que sigue “estable” y no ha necesitado ventilación mecánica no invasiva en las últimas horas tras el episodio de broncoespasmo que sufrió, según el último parte médico. No obstante, el cuadro clínico del pontífice argentino sigue siendo “complejo” y su pronóstico “reservado”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la jornada de ayer, en su cuenta oficial de X publicó un mensaje de agradecimiento dirigido a todos los feligreses. “Quisiera agradeceros vuestras oraciones, que se elevan al Señor desde el corazón de tantos fieles de tantas partes del mundo. Siento todo vuestro afecto y cercanía y, en este momento particular, me siento ‘llevado’ y sostenido por todo el Pueblo de Dios”, expresó Jorge Bergoglio.

17 noches en el hospital

El pontífice, de 88 años, está hospitalizado desde el pasado 14 de febrero por una bronquitis con infección polimicrobiana a la que se sumó una neumonía bilateral, que le ha llevado a permanecer más de dos semanas ingresado en el Hospital Gemelli de Roma.

Por tercer domingo consecutivo, el papa no pudo pronunció el tradicional mensaje del ángelus, pero la oficina de prensa del Vaticano difundió el texto. “Os mando estos pensamientos todavía desde el hospital, donde cómo sabéis estoy desde hace varios días, acompañado por médicos y trabajadores sanitarios, a quiénes doy las gracias por la atención con la que me cuidan”, recoge el documento en el que también asegura “sentir en el corazón ‘la bendición’ que se esconde dentro de la fragilidad” y añade que da gracias a Dios “por haberme dado la oportunidad de compartir en cuerpo y espíritu la difícil situación de tantos enfermos y personas que sufren”.

También agradeció a los fieles que rezan por su salud: “Siento todo vuestro afecto y vuestra cercanía y, en este momento particular, me siento como ‘llevado’ y sostenido por todo el Pueblo de Dios. ¡Gracias a todos!”.