La drástica decisión de la China Suárez sobre Mauro Icardi tras su regreso al país

La actriz y cantante decidió cortar todo tipo de vínculo con el delantero del Galatasaray, con quien en el pasado protagonizó un escándalo mediático que sacudió a la farándula.

Hoy 08:37

La China Suárez compartió varios días con Mauro Icardi en Turquía. Este domingo por la noche, la actriz regresó a la Argentina con el futbolista y llamó la atención por una tajante decisión que tomó.

Tal como se puede ver en su cuenta oficial de Instagram, la ex Casi Ángeles decidió cambiar su foto de perfil.

Esta actitud generó sorpresa ya que anteriormente tenía una imagen con su novio y ahora la reemplazó por una selfie en la que está sola.

Este gesto sorprendió tanto a los fanáticos de la China como a otros usuarios. “Ellos están más enganchados que nunca y me encanta”, había dicho una fanática en X (ex Twitter) al ver la postal de su ídola con Icardi. “¡Ya cambió la foto! No le duró nada”, expresó una internauta al darse cuenta de que la actriz se había arrepentido.

Además, en las redes también cuestionaron la “intensidad” del romance de Eugenia con Mauro. Es que, en sus anteriores historias de amor, la artista no tenía estas actitudes. Incluso, varios criticaron al futbolista por no haber publicado tantas fotos con Wanda Nara.

Cabe destacar que Icardi también cambió su foto de perfil en las últimas horas y se tomó como una provocación para la mamá de sus hijas. En la postal que eligió, se lo puede ver junto a la China y “Tano”, el perro dogo de Burdeos que él tenía cuando convivía con ella.