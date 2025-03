El fuerte posteo de Wanda Nara que luego borró cuando le reclamaron que entregue sus hijas a Mauro Icardi

Visiblemente enojada, la conductora contestó a las críticas sobre la pelea que mantiene con su expareja con respecto a la visita de sus niñas. “Si ellas dicen que no es no”, escribió y de inmediato eliminó la publicación

Hoy 15:54

En una lucha sin tregua, Wanda Nara y Mauro Icardi continúan peleando por la tenencia de sus hijas. Este miércoles, la empresaria debía entregar a las niñas a su papá, aunque la Justicia ya se había expedido al respecto días atrás. Sin embargo, los abogados de ambas partes no se ponen de acuerdo en tecnicismos sobre la interpretación de las medidas y, en ese contexto, Wanda continúa al cuidado de Francesca e Isabella.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De todos modos, durante este mediodía, la conductora de Bake Off Famosos decidió responder a quienes critican su accionar. En esta oportunidad, fue en respuesta a un tuit del periodista Gustavo Méndez que posteó: “14:14 Wanda no entregó a sus hijas a Mauro Icardi”. En ese momento, la mediática decidió responder de manera tajante. “Mis hijos están en el colegio hasta las 5″, comenzó diciendo. “No pido dinero ni nada a cambio porque los mantengo SOLA ni existe ninguna ayuda económica y puedo demostrar las facturas que pago de todo y si dicen lo contrario que te muestren pruebas de algún depósito que no existe por parte de él”, continuó de manera contundente.

Acto seguido siguió con su explicación del caso, y dio las razones por las que sus hijas continúan bajo su cuidado. “Mis hijos pidieron verlo con alguien más, no a solas con él, y en el domicilio de ellos”, dijo incorporando también a los varones que tuvo con Maxi López, quienes vivieron como familia ensamblada desde que Wanda y Mauro se casaron, hace 11 años. “Yo ofrecí a retirarme para facilitar esos encuentros. Si un papá o mamá están tan desesperados por ver a sus hijas van donde sea, más al domicilio de los menores si sabés que están mal, después de a poco seguramente el vínculo se recupera algún día. Él les dijo muy claramente que se los va a llevar a Turquía a vivir apenas los tenga con él, es lógico el pánico porque quieren quedarse acá con su mamá y hermanos, ¿te parece muy raro?”, continuó en la misma línea, profundamente angustiada.

“Y además les dijo reiteradas veces GRABADAS no tener tiempo en la agenda para verlos. Puede venir la policía, el presidente y quien sea, si mis hijos dicen NO es NO, por algo será”, aseguró de forma terminante. “La violencia está denunciada y expuesta. Cada uno ve lo que quiere ver. Cuando tenga tiempo en su agende quizás priorice el pedido o cuidado de mis hijos o acuda a escuchar a los psicólogos que tuve que pedir al Juez, ya que también se negaba a que los menores tengan terapia”, cerró sin más palabras.

Su publicación, en respuesta al tuit del periodista, se llenó de likes y de comentarios de apoyo de inmediato, aunque a los pocos minutos de publicar la respuesta, Wanda la eliminó.

Cabe recordar que el sábado pasado, la conductora regresó de Estambul, a donde viajó para recibir un premio por Mejor mujer del año, en un reconocido hotel de la ciudad turca. Por esos días, Icardi se encontraba también en la capital de Turquía, ya que se trasladó hacia allí para reunirse con las autoridades del club para el cual juega al fútbol, Galatasaray. En esa oportunidad lo hizo junto a la China Suárez, con quien no se separan desde que confirmaron su relación. Este pasado fin de semana también volvieron al país, y la actriz ya se reencontró con sus dos hijos menores, quienes se encontraban al cuidado de su papá, Benjamín Vicuña, expareja de la artista de Casi Ángeles. En la noche del martes fueron los cuatro al Movistar Arena para que los nenes de la China vean a los influencers Ian Lucas y Fede Vigevani, quienes son los ídolos de Magnolia.